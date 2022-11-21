Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, dünyanın en iyi bilim insanları listesinde

21 Kasım 2022 Pazartesi, 13:56

Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibi dünyada bir ilke imza atarak, ‘Odaklanmış İyon Işını Taramalı İleri Elektron Mikroskobu’ ile bozulmamış karaciğer dokusunun 3 boyutlu moleküler mimarisini görüntülemişti.

Karaciğerin yüksek çözünürlüklü 3D görüntülendiği çalışma ile sağlık ve obezite gibi hastalık durumlarında hücre içindeki yapısal farklılıkların metabolik etkilerinin izlenebilecek olması bilim dünyasında sevinçle karşılandı.

İTİBAR SIRALAMASI

T24'te yer alan habere göre, Harvard Üniversitesinde immünometabolizma, diyabet ve obezite alanında yaptığı araştırmalarla pek çok uluslararası ödüle layık bulunan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Stanford Üniversitesi'nin itibar sıralamasında (THE World Reputation Rankings) tüm dünyadaki bilim insanları arasında 140. sırada çalıştığı dalda 10. sırada yer alma başarısı gösterdi.

"ŞİŞMANLIKTA BOZULAN MOLEKÜLER MİMARİYİ TAMİR ETMEYİ BAŞARIYOR"

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, büyük etki oluşturan son çalışmasının çarpıcı bir etkisi olduğuna değindi. Çalışma hakkında bilgi veren Merkez Başkanı Prof. Dr. Hotamışlıgil, "Bu hacimde bir çalışma tabi ki pek çok disiplinden uzmanların, en önemli olarak da Howard Hughes Tıp Enstitüsünden Dr. Shan Xu ve Dr. Harold Hess ile yaptığımız çok önemli iş birlikleri ile mümkün olabildi. Çalışmanın çok ilginç fonksiyonel sonuçları ise obezitedeki yapısal değişikliklerin tamiratı ve hücre içi moleküler organizasyonunun deneysel olarak geri kazandırılması sonucunda metabolizmada meydana gelen çarpıcı değişikliklerin ortaya çıkarılması. Bunu gerçekleştirebilmek için ekip onlarca değişik moleküler ve genetik stratejiler geliştiriyor ve pek çok genetiği değiştirilmiş fare modeli kullanarak şişmanlıkta bozulan moleküler mimariyi tamir etmeyi başarıyor." diye konuştu.

"METABOLİK BOZUKLUKLARI İKİ HAFTA GİBİ BİR SÜRE İÇERİSİNDE NORMALE DÖNDÜREBİLİYOR"

"Yapıdaki bu tamirat karaciğerdeki metabolik bozuklukları iki hafta gibi bir süre içerisinde normale döndürebiliyor; karaciğer yağlanması, insülin direnci, aşırı miktarda şeker üretimi gibi problemler sadece mimari yapıya müdahale ederek düzeltiliyor" diyen Hotamışlıgil, "Böylece hem metabolizmayı ve uyumu düzenleyen yeni bir kontrol mekanizması hem de hastalığa yol açan önemli bir problem ortaya çıkarılıyor" dedi.

Çalışmanın bilim dünyasındaki önemine dikkat çeken Hotamışlıgil şöyle devam etti:

Ekip bu çalışmada, odaklanmış iyon ışını taramalı ileri elektron mikroskobu (ileri FIB-SEM) gibi görüntüleme platformları, yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, sinir ağları gibi pek çok analitik araçların yanı sıra moleküler, biyokimyasal ve fizyolojik yaklaşımları bir arada kullanarak çok derin bir inceleme gerçekleştirdi.