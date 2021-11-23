Prof. Dr. Özgür Demirtaş böyle isyan etti: Size yalvarıyorum artık hata yapmayın

23 Kasım 2021 Salı, 14:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Güne 11,40 TL seviyesinden başlayan dolar, sadece birkaç saat içinde 12 TL'yi de aştı ve tarihi zirvesini 12,52 TL'ye çıkardı. Euro/TL 14,02 seviyelerine kadar çıktı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Size yalvarıyorum artık hata yapmayın" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Size yalvarıyorum artık hata yapmayın. Faiz düşünce Enflasyon PATLAR. Faiz kendiliğinden değil de EMİRLE düşünce: Dolar, Euro, Altın, Emlak, Arsa, Her türlü Mal fiyatı FIRLAR. Öyle olunca bunları elinde tutan zenginler daha ZENGİN, malı mülkü olmayan fakirler daha FAKİR olur"

Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın.



Faiz düşünce Enflasyon PATLAR.



Faiz kendiliğinden değil de EMİRLE düşünce: Dolar, Euro, Altın, Emlak, Arsa, Her türlü Mal fiyatı FIRLAR.



Öyle olunca bunları elinde tutan Zenginler daha ZENGİN, malı mülkü olmayan fakirler daha FAKİR olur?? — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 23, 2021

"BAŞKA TÜRKİYE YOK"

Demirtaş, daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Başka Türkiye yok" ifadelerini kullandı.