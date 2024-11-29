Rahmi Koç'un bu sözleri gündem oldu: 'Hayatım 5 kuruş bile getirmeyecek 3 yatırımla geçiyor'

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, "İş adamıyım ama hayatım 5 kuruş bile getirmeyecek 3 yatırımla geçiyor" dedi. Koç'un bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Rahmi Koç'un bu sözleri gündem oldu: 'Hayatım 5 kuruş bile getirmeyecek 3 yatırımla geçiyor'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:53

Türkiye'nin en ünlü iş insanı, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, yatırımlarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Haliç’teki Rahmi Koç Müzesi’nde bir serginin açılışına katıldığını belirterek, "Müze 30’uncu yılını kutluyor ve bunun için büyük bir sergi düzenlemişler" ifadesini kullandı.

MÜZENİN KURULUŞ HİKAYESİNİ ANLATTI

Özkök, T24'te çıkan yazısında Rahmi Koç'un açılış konuşmasında müzenin kuruluş hikayesini anlattığını belirterek, Koç ailesinin öteki müze yatırımlarını anlatan bir belgesel gösterildiğini de bildirdi.

İki şeyin çok dikkatini çektiğini vurgulayan Özkök, şöyle devam etti:

"Gerçekten sıfırdan bir müze yaratmak ne kadar zor bir işmiş.

Neredeyse harabe sayılacak mekânların üzerine dünya çapında sanat mekânları inşa ediyorsunuz.

İkincisi de Koç ailesinin Ayvalık’ta yaptığı sanat mekânı yatırımları…

Gerçekten çok etkileyici kültür merkezleri bunlar.

Rahmi Koç konuşmasında hayatının bu dönemi ile ilgili güzel bir şey söyledi: 'Hayatımın önemli bölümü 3 şeyle geçiyor. Eğitim, sağlık ve müzecilik. Anlayacağınız bir iş adamıyım ama hayatım hiç para getirmeyen üç yatırımla geçiyor.'

Arkasından ekliyor:

'Herkes bunu yapmalı.'"


Etiketler: #Rahmi Koç #Koç Holding

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