RES için tapulara kamulaştırma şerhi Meclis'e taşındı
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'daki birçok yerin kamulaştırma şerhi TBMM'ye taşıyarak soru önergesi verdi.
Menteşe, Ula, Yatağan, Milas, Bodrum ve Köyceğiz bölgelerindeki vatandaşların arazilerine kamulaştırma şerhi konarak buralara rüzgar türbinlerinin dikilmesi planlandığı ortaya çıkmıştı.
CHP Muğla Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Süleyman Girgin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması için yazılı soru önergesi verdi.
Girgin yazılı soru önergesinde şunları belitti:
"5346 sayılı yasa gereği Talep lisans sahalarında yörenin Tarım, Hayvancılık Ormancılık Turizme Yönelik kalkınmasının engellenmemesi, doğal güzelliği ve görsel turizm değerlerinin etkilenmemesi ve halka hizmet edecek kamuya yönelik proje ve yatırımların engellenmemesi gerekmektedir.
Kanun maddesi hükmü gereği, YEKA olarak ilan edilen bu alanların kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planlarının düzenlenmemesi, bu alanların ilgili imar planlarına re'sen YEKA olarak İşlenmesi ve ilgili tapu kütüklerine şerh edilmesi, YEKA'larda kullanılacak kaynağın doğallığının muhafaza edilmesi ve devamlılığının sağlanması, alanlardaki yenilenebilir enerji kaynağının, karakteristik değerlerini değiştirebilecek her türlü proje ve planlar için Genel Müdürlük görüşlerinin alınması gerekmektedir.
Ayrıca İlgili yasa gereği 'Hazine taşınmazları ve özel mülkiyete konu taşınmazlarda ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak yer seçimi yapmak suretiyle yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturulur' denmektedir.
İlçe Belediyeleri veya Muğla Büyükşehir Belediyemizin kamu veya vatandaşa hizmete yönelik zorunlu ihtiyaçların bu madde ile plan kararı üretilmesinin önü engellenmektedir."
KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞÜ ALINDI MI?
Girgin yazılı soru önergesinde şu soruları sordu:
1-Enerji kaynak alanları belirlenirken kurum ve kuruluşların görüşleri alındı mı?
2-Kurum ve kuruluşların görüşleri alındıysa olumsuz görüş veren kurum ve kuruluşlar hangileridir?
3-Olumsuz kurum görüşleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları alanında revize edilerek değişiklik yapıldı mı ?
4-Muğla’nın %68 orman alanı olması nedeniyle enerji kaynak alanı belirlenen alanların ne kadarı orman arazisinde kalmaktadır?
5-Kaynak alanları içinde ki özel mülkiyetlerin kamulaştırma işlemlerine başlanmış mıdır?
6-Kaynak alanlarında kalan zeytin alanları hakkında 3573 Sayılı kanun kapsamındaki hükümlerle değerlendirme yapılmış mıdır ?
7-Doğal sit (D1,D2,D3) ve arkeolojik sit alanları (A1,A2,A3) var mıdır ? Varsa kaç hektarlık alan koruma kapsamındadır ?
8-YEKA alanları ve bu alanlar içinde belirlenen tribün noktalarının çevre ile olan ( Meskun, tarım,turizm, korunan alanlar,kıyı vb. ) analizleri yapıldı mi ? Bu analizlerin yapıldığı bir rapor var mı ?
9-Analiz yapıldıysa YEKA’ların kısa ve uzun vade de çevreye olumsuz etkileri var mıdır ?
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