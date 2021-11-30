RES için tapulara kamulaştırma şerhi Meclis'e taşındı

Menteşe, Ula, Yatağan, Milas, Bodrum ve Köyceğiz bölgelerindeki vatandaşların arazilerine kamulaştırma şerhi konarak buralara rüzgar türbinlerinin dikilmesi planlandığı ortaya çıkmıştı.

CHP Muğla Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Süleyman Girgin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması için yazılı soru önergesi verdi.

"5346 sayılı yasa gereği Talep lisans sahalarında yörenin Tarım, Hayvancılık Ormancılık Turizme Yönelik kalkınmasının engellenmemesi, doğal güzelliği ve görsel turizm değerlerinin etkilenmemesi ve halka hizmet edecek kamuya yönelik proje ve yatırımların engellenmemesi gerekmektedir.

Kanun maddesi hükmü gereği, YEKA olarak ilan edilen bu alanların kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planlarının düzenlenmemesi, bu alanların ilgili imar planlarına re'sen YEKA olarak İşlenmesi ve ilgili tapu kütüklerine şerh edilmesi, YEKA'larda kullanılacak kaynağın doğallığının muhafaza edilmesi ve devamlılığının sağlanması, alanlardaki yenilenebilir enerji kaynağının, karakteristik değerlerini değiştirebilecek her türlü proje ve planlar için Genel Müdürlük görüşlerinin alınması gerekmektedir.

Ayrıca İlgili yasa gereği 'Hazine taşınmazları ve özel mülkiyete konu taşınmazlarda ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak yer seçimi yapmak suretiyle yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturulur' denmektedir.

İlçe Belediyeleri veya Muğla Büyükşehir Belediyemizin kamu veya vatandaşa hizmete yönelik zorunlu ihtiyaçların bu madde ile plan kararı üretilmesinin önü engellenmektedir."