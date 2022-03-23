Resmi Gazete'de yayımlandı: Toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklar

23 Mart 2022 Çarşamba, 09:29

Son dönemde akaryakıt zamlarıyla birlikte yükselen toplu ulaşım ücretleri vatandaşı isyan ettirirken dikkat çeken bir karar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında istihdam edilen personeller, 2023 sonuna kadar kentlerdeki toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme uyarınca AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama- kurtarma faaliyetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama- kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama- kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.