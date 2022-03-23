Resmi Gazete'de yayımlandı: Toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklar
Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen personeli, 2023 sonuna kadar kentlerdeki toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.
Son dönemde akaryakıt zamlarıyla birlikte yükselen toplu ulaşım ücretleri vatandaşı isyan ettirirken dikkat çeken bir karar geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında istihdam edilen personeller, 2023 sonuna kadar kentlerdeki toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme uyarınca AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama- kurtarma faaliyetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama- kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama- kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.
Video Haberler
- Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
- ''Çok uzun kuyruklar oluşuyordu''
- Benzin ve motorine büyük zam!
- Temizlik işçisinin yavru köpekle oynadığı o anlar
- O öğretmen hakkında harekete geçildi
- Üniversite öğrencisi Ceyda yurt odasında ölü bulundu
- Annesini öldüren firari babaya tepki: Gel, beni de öldür
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- Hırsızlık şüphelisi ayakkabıları çalmakta kararsız kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Galatasaray transferi resmen açıkladı
- Marmara Denizi için korkutan uyarı: 'Kabus geri gelecek'
- ''Çok uzun kuyruklar oluşuyordu''
- Toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklar
- Benzin ve motorine büyük zam!
- Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması
- Derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Bir fabrika daha satışa çıkartıldı!
- Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
- Alzheimer hastası kadına işkencede bulunmuştu