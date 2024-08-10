Rize Sel Kapanı İçme Suyu Gölet Projesi'nin ''ÇED Gerekli Değildir'' kararına köylülerden tepki: Ne istiyor bu devlet yetkilileri bizden?

Yayınlanma: 10.08.2024 - 16:36

Güncelleme: 10.08.2024 - 16:36

Rize'de her yıl yaşanan içme suyu sorunu çözmek için, Rize merkez Küçükçayır Andon içme suyuna alternatif su kaynağı oluşturmak gerekçesiyle Çağrankaya vadisinde Rize Belediyesi ve DSİ'nin ortak projesi kapsamında yılda 430 milyon küp kaya malzemesinin işleneceği 1 adet kırma eleme (beton Santrali) santrali, 2 adet taş ocağı ve 1 milyon metreküp suyun saklanacağı Sel Kapanı İçme Suyu Gölet Projesi'ne verilen ''ÇED Gerekli Değildir'' kararının iptali için Küçükçayır köyü sakinleri dava açtı.

"YEŞİL YOL ADI ALTINDA BU YEŞİL DİYE BİR ŞEY BIRAKMADILAR''

Davacı köy sakinlerinden Kazım Delal, keşif heyetinin incelemelerini tamamlamasının ardından şunları söyledi:

"Şu anda bizim burada ağır bir keşif yaptık. İçme su suyu havzası burası, burada Devlet Su İşleri Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü çıkardı buraya 2023'ten beri bir iş. Ne yapacaksın; 'Andon'da bir gölet iki tane kırma eleme tesisi 1 milyon metre küp büyüklüğünde de bir Gölet yapacağım' diyor. dedi. Ne kadar sürecek bu kendi tabiriyle o sürecek en az 7 sene. Yeşil Yol adı altında bu dere yeşil diye bir şey kalmadı yıkım yıkıldı gitti. 7 senedir bu Yeşil Yol olayı devam ediyor bu dereyi mahvetti. Görüyorsunuz dereyi bu vaziyete bakın, aşağıda Rize’nin bütün içme suyunun arıtma tesisi var. 100 yıl evvel buranın ismi göl bak burayı gördürüyorsunuz niye göl? 120 sene evvel bu dağlar indi buraya, bu dağlar yine hazırlık halinde bekliyor, gelmiş bu müteahhit burada 5- 6 aydır buraya mahkemeyi dinlememiş ancak keşifte çok geç kalındı fakat bunun bir özelliği var bu bugünkü keşfin; bu tarihi bir keşif oldu. Her keşif bilir kişilere 5 tane bilir kişi geliyordu fakat bu keşifte 9 tane bilirkişi geldi. Ben çok ümitliyim bilirkişili mahkemenin bunu inşallah bertaraf edeceğine kanaat getiriyorum.

"NE İSTİYOR BU DEVLET YETKİLİLERİ BİZDEN''

Bu 1 milyon metreküp su eğer bir patlak verirse bunu cani gönülden söylüyorum; Rize'yi de tehlikeye atacak, bunu bu Rizeliler de bilsinler. Ben Kazım Delal olarak ikaz ediyorum herkes bana yardımcı olsun bu benim Kazım Delal’in meselesi değil Küçükçayırın da meselesi değil Rize'nin de meselesi değil, Türkiye’nin değil bu, insanlığın 7- 8 milyar insanlığın topluca meselesidir. Bu HES, bu santraller bu dere yağmacılığı, bu müteahhitlerin bu yıkımlara başlaması, bu derelerin kuruması, bu derelerin yok olması Ben Rize'nin suyunu vermişim kıyamete kadar Rize'nin suyunu vermişim içiyorlar bu millet. Ne istiyor bu devlet yetkilileri bizden? Dere yatağında yüzde 1'de su kaldığı yok, abdest edecek kadar."

"BU PROJE İHANET PROJESİDİR''

Heyelan bölgesinde yapılmak istenen projenin ''ihanet projesi olduğunu'' ileri süren köy sakinlerinden Haydar Zaferoğlu, şöyle konuştu:

"Bu dere heyelan bölgesi bu derinin Çağrankaya’dan aşağıya çok büyük çatlaklar ve patlaklar var bunlar bir patladığı zaman bu dereye Rize’ye kadar 400 - 1000 kişi insan gider. Köyleri deniz sahilinde olan hiçbir insan kalmaz. Burasını böyle, yiyiciler tarafından burası böyle işgal edilmiş bizim köyümüzü ezmek istiyorlar başka bir şey yok burada. Bu projeyi desteklemiyorum bu proje ihanet projesidir, bu vilayetin ihanetidir bu devletin ihanetidir, milletin ihanetidir. Bu dereyi satmış parsellemiş yemişler bunları Allah'a havale ediyorum bu dere çok kötü bir deredir yani burası uçurum kurtulmaz vilayet gider buradan."

RİZE BELEDİYE BAŞKANI METİN: SU KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ

Projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Özellikle Ocak, Şubat, Temmuz ve Ağustos aylarında su kaynaklarında yaşanan azalma dolayısıyla Rize’de yaşanan su sıkıntısını önlemeye yönelik DSİ iş birliğiyle bir gölet çalışması yapılması için 2 yıl önce bir adım attık. Yapılan sondaj çalışmalarının ardından projenin ihalesi yapıldı. DSİ yetkililerimiz ile birlikte son kontrolleri yapmak amacıyla incelemelerde bulunduk ve önümüzdeki haftalarda gölet projemizin hayata geçirilmesi için saha çalışmaları başlayacak ve yapılacak olan su göleti ile su kaynaklarımız azaldığı aylarda Andon içme suyu havzamızı besleyerek su kesintilerimizin önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.