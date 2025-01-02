Rize’de 57 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 57 yaşındaki Muhammet Kotil'in sağlık problemi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rize’de 57 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 23:16

Olay, Yavuzselim Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Muhammet Kotil’den (57) haber alamayan babası eve gelerek içeriye girdi.

Kotil’in hareketsiz yattığını fark eden babası hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Kotil’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tarafından geniş çapta çalışma başlatılırken ilk belirlemelere göre Kotil’in sağlık problemi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Rize #ölü bulundu

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