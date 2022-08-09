Rize'de denizde yüzerken yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
Rize'nin Pazar ilçesinde girdiği denizde bacağına yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde sahilinde denize giren Ece İ. (19), yüzerken bacağında acı ve kan hissetti.
Ailesinin Kaçkar Devlet Hastanesi'ne getirdiği genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Burada yapılan tetkiklerde, Ece İ'nin bacağına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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