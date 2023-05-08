Rize'de Selçuk Balcı ve Marsis'in konseri iptal edildi

Rize’de düzenlenmesi planlanan ‘Bahar Gelecek Yasaklar Bitecek’ konseri iptal edildi. Söz konusu duruma CHP Rize Milletvekili adayı Tahsin Ocaklı tepki gösterirdi. Konserde sahneye çıkacak Marsis’in solisti Korhan Özyıldız “Kendi memleketimiz Rize’de bir konserimize daha izin verilmedi” ifadelerini kullandı. Müzisyen Selçuk Balcı konserin Fındıklı’da düzenleneceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2023 - 16:21
Rize'de Selçuk Balcı ve Marsis'in konseri iptal edildi
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‘Bahar Gelecek Yasaklar Bitecek’ afişiyle duyurulan ve Rize’de gerçekleştirilmesi planlanan sanatçı Selçuk Balcı ve Marsis’in solisti Korhan Özyıldız’ın Gençlik konserine izin verilmedi. 9 Mayıs’ta yapılacak olan konser belediye tarafından Fındıklı’da düzenlenecek. 

‘Gençlik Baharı Karşılıyor’ temalı ücretsiz halk konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Korhan Özyıldız, “Kendi memleketimiz Rize’de bir konserimize daha izin verilmedi. Peki, kabul edecek miyiz bunu? Tabi ki hayır! Baharın gelişini engelleyemeyecekler!" dedi.

CHP Rize Milletvekili adayı Tahsin Ocaklı da duruma “Rize’de düzenlenecek olan gençlik konserine izin verilmemiştir. Konser, Fındıklı Belediyesi tarafından Fındıklı’da düzenlenecektir. Bahar gelecek, yasaklar bitecek!" şeklinde tepki gösterdi. 

Müzisyen Selçuk Balcı da şu paylaşımı yaptı: 

“Rize’de düzenlenecek olan konserimize izin verilmediğinden konserimizi Fındıklı ilçemizin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Yarın akşam 19.30 da Rize Fındıklı Hayatın Aykut Parkındayız.”


Tahsin Ocaklı CHP Rize konser

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