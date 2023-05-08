Rize'de Selçuk Balcı ve Marsis'in konseri iptal edildi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 16:21

Güncelleme: 08.05.2023 - 16:23

‘Bahar Gelecek Yasaklar Bitecek’ afişiyle duyurulan ve Rize’de gerçekleştirilmesi planlanan sanatçı Selçuk Balcı ve Marsis’in solisti Korhan Özyıldız’ın Gençlik konserine izin verilmedi. 9 Mayıs’ta yapılacak olan konser belediye tarafından Fındıklı’da düzenlenecek.

‘Gençlik Baharı Karşılıyor’ temalı ücretsiz halk konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Korhan Özyıldız, “Kendi memleketimiz Rize’de bir konserimize daha izin verilmedi. Peki, kabul edecek miyiz bunu? Tabi ki hayır! Baharın gelişini engelleyemeyecekler!" dedi.

KENDİ MEMLEKETİMİZ RİZE’DE BİR KONSERİMİZE DAHA İZİN VERİLMEDİ.

PEKİ KABUL EDECEK MİYİZ BUNU?



TABİ Kİ HAYIR !



BAHARIN GELİŞİNİ ENGELLEYEMEYECEKLER ! — Korhan ÖZYILDIZ (@korhanozyildiz) May 8, 2023

CHP Rize Milletvekili adayı Tahsin Ocaklı da duruma “Rize’de düzenlenecek olan gençlik konserine izin verilmemiştir. Konser, Fındıklı Belediyesi tarafından Fındıklı’da düzenlenecektir. Bahar gelecek, yasaklar bitecek!" şeklinde tepki gösterdi.

Müzisyen Selçuk Balcı da şu paylaşımı yaptı: