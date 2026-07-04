Rojin Kabaiş’in dosyasından çekilmişti: Van Barosu'ndan açıklama geldi

Van Barosu’nun Rojin Kabaiş dosyasından çekildiğini açıklamasının ardından günlerdir süren tartışma, ortak açıklamayla sona erdirildi.

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, Nizamettin Kabaiş, Van Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri, Rojin Kabaiş Dava Takip Ekibi üyeleri ve Kabaiş ailesinin vekâlet verdiği avukat Abdurrahman Karabulut, Tahir Elçi Konferans Salonu’nda bir araya geldi.

Toplantıda ilk olarak konuşan Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, kamuoyunda tartışmalara yol açan açıklamalarının çarpıtıldığını belirterek şunları söyledi:

“Günlerdir kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açan Rojin dosyasıyla ilgili, biraz amacının dışına çıkmış çokça tartışmalar yürüyordu. Biz Van Barosu olarak daha önce bir açıklama gerçekleştirmiştik. Bu açıklamanın kamuoyunda maalesef çarpıtılan boyutları oldu.

Bu dosyayı Van Barosu olarak ve Kadın Hakları Merkezi olarak; ÖHD, İHAMED, Star Kadın Derneği, Diyarbakır Barosu ve Nahit Eren ile birlikte takip ediyorduk. Koordineli bir çalışma yürütüyorduk. Fakat ilerleyen süreçte maalesef baba ile baromuz arasında bir irtibat sorunu yaşanıyordu. Ana nedenini belirtmemize rağmen kamuoyunda bu durum çarpıtılarak sanki Nizamettin amcaya farklı söylemlerde bulunduğumuz ifade edildi. Bundan büyük üzüntü duyduk. Nizamettin Kabaiş, 1,5 yıldan fazladır kızının adalet mücadelesini veriyor. Bu mücadele, baştan beri etkin yürümeyen bir soruşturma nedeniyle hakikatin ortaya çıkarılması için veriliyor. Baba bu mücadeleyi büyük acı ve ıstırapla yürütüyor. Açıklamada asıl anlatmak istediğimiz buydu ama bu durum çarpıtıldı.”

"VAN BAROSU BU DOSYANIN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Özaraz, açıklamalarında özel vekâlet ilişkisinin sona erdiğini belirttiklerini ancak Van Barosu’nun dosyayı takip etmeye devam edeceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Yine açıklamamızda, Avukatlık Kanunu gereği özel vekâlet ilişkisinin sonuçlandığını belirttik ve Van Barosu’nun dosyayı aynı kararlılıkla takip edeceğini, Rojin’in adalet mücadelesine devam edeceğini, sadece Rojin’i değil, bu kentte ve ülkede gerçekleşen, kadını hedef alan tüm soruşturmaları takip edeceğini söyledik. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi birçok kentte tüm bu dosyaları kararlılıkla takip etmektedir. Bu mücadeleden bizler asla vazgeçmeyeceğiz. Van Barosu, başkanı ve kadın arkadaşlar bu dosyada etkin bir mücadele vermiştir ve vermeye devam edecektir.

YYÜ ve rektörünün ciddi ihmalleri var ve ben suç duyurusunda bulundum. Dosyada rektör ve rektör yakınları hakkında DNA talebinde bulunduk. Yine yurt görevlilerinin kusuru vardı ve yaptığımız suç duyurusuyla ilgili valilik soruşturma izni vermedi. Bu karara itiraz ederek kararı ortadan kaldırdık ve bu soruşturma hâlen devam ediyor.”

Van Barosu’nun hak ve adalet mücadelesinden geri adım atmadığını ve atmayacağını belirten Özaraz, şunları kaydetti:

“Van Barosu hak mücadelesinde Şevket Epözdemir gibi kahramanlarını kaybetmiştir. Van Barosu’nun her bir avukatı onurlu bir mücadele veriyor. Bizler hukuk mücadelesinde ne kimseden korkarız ne de kimseden nemalanırız. Biz, Nizamettin amca ile irtibatta olacağız. Van Barosu bu dosyadan asla çekilmedi, sadece özel vekâlet ilişkisi sonlandı. Baromuzun kurumsal kimliği bu dosyanın takipçisi olmaya devam edecektir.”

NİZAMETTİN KABAİŞ: 'KIRGINLIK GİTTİ'

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ise, Van Barosu ile aralarındaki kırgınlığın sona erdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Diyarbakır’dan yeni avukatımız Abdurrahman Bey’le baroya ve savcılığa geldik. Baronun daveti üzerine bu kırgınlık, dargınlık geçsin diye baroya geldik. Hep beraber Rojin’in katilinin peşindeyiz. Birbirimizle çatışma derdinde değiliz. Kırgınlık, dargınlık oldu; orayı düzeltmeye geldik. Kırgınlık gitti. Bizim amacımız Rojin’in katillerini bulmaktır. Van ve Diyarbakır baroları, yeni avukatlarımızla birlikte mücadele edeceğiz.”

"VİCDAN SAHİBİ HERKES BU DOSYAYA KATKI VERMELİ"

Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut da tartışmayı fırsata çevirmek isteyenler olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

“Nizamettin Bey’in vekâletini almadan önce Diyarbakır ve Van baro başkanlarımızla görüştüm. Bu tartışmayı fırsata çevirmek isteyenlerin farkındayız. Yanlış anlaşılmaları gidermemiz gerekiyordu. Birbirlerini dinlediler ve bundan sonra böyle bir tartışma yaşanmayacaktır. Bu problemi tükettiler. Bunun üzerine hiçbir polemiğe asla girilmeyecektir. Böyle bir polemiğin devamında davanın özünden, esasından, Rojin’in katillerini bulmaya yönelik mücadelede bir sapma söz konusu olabilir. Biz buna müsaade etmeyeceğiz.

Buradan bir çağrıda bulunmak isterim. Gerek teknik anlamda gerekse hukuki anlamda bu dosyaya katkıda bulunmak isteyen herkesin bize müracaat etmesini rica ediyorum. Bu, Türkiye kamuoyunun kanayan yarasıdır. Vicdan duygusu taşıyan herkesin bu dosyaya katkıda bulunması gerekir. Rojin’in katillerini bulmak için Van ve Diyarbakır barolarının avukatlarıyla birlikte mücadele edeceğiz.”