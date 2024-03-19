Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

Yayınlanma: 19.03.2024 - 17:47

Güncelleme: 19.03.2024 - 17:47

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazına el konuldu.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.