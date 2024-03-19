Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi
Edirne'de tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait 14 cam gözyaşı şişesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazına el konuldu.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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