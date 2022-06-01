RTÜK'ün 1.5 yıllık karnesi ortaya çıktı: 4 kanalın hiç cezası yok
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son 1.5 yılda FOX TV’ye 19, KRT TV’ye 12, Halk TV’ye 28, Tele 1’e 28, Flash TV’ye ise 4 kez olmak üzere toplam 91 defa para cezası verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden Amerika’ya para aktarılması ile ilgili açıklamasını eşzamanlı olarak yayımlayan KRT TV, Halk TV, Tele1 ve Flash TV’ye ceza vermesiyle bir kez daha gündeme gelen RTÜK, 2021 yılı ve 2022 yılının 1 Ocak-31 Mayıs arasını kapsayan ilk 5 ayında FOX TV, KRT TV, Halk TV, Tele1 ve Flash TV’ye toplamda 91 defa para cezası kesti.
4 KANALIN İSE HİÇ CEZASI YOK
Üst kurul aynı tarihlerde ATV, Beyaz TV, Kanal D, Show TV, Star TV, TGRT Haber kanallarına toplamda 7 kez para cezası uygularken A Haber, Ülke TV, TV Net ve Kanal 7'ye herhangi bir idari yaptırım cezası vermedi.
RTÜK’ün 2021 yılında uyguladığı ceza oranları ve kanallar şöyle:
“FOX TV: 2 defa yüzde 3, 9 defa yüzde 2, 1 defa yüzde 1 oranında,
KRT: 7 defa yüzde 2, 1 defa yüzde 3 oranında,
Halk TV: 6 defa yüzde 2, 1 defa yüzde 1, 15 defa yüzde 2 oranında,
Tele1: 5 defa yüzde 3, 14 defa yüzde 2 oranında,
A Haber: 0,
Ülke TV: 0,
TV Net: 0,
Kanal 7: 0…”
TOPLAM 24 CEZA
RTÜK, 2022 yılının 1 Ocak-31 Mayıs olmak üzere ilk 5 ayında FOX TV’ye 4, KRT’ye 4, Halk TV’ye 5, Tele 1’e 7, Flash TV’ye 4 kez olmak üzere toplam 24 ceza verdi. Üst kurul, yine aynı zaman diliminde ATV, Beyaz TV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV 8 ve TGRT Haber’e 1'er defa olmak üzere ceza verirken, cezaların nedeni kamuoyunda tepki çeken ‘kadın programları’ oldu.
SON CEZA KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARINI YAYIMLAYAN KANALLARA
Kurul son olarak 30 Mayıs Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ensar Vakfı ve TÜRGEV üzerinden Amerika’ya para gönderildiği açıklamasını “eş zamanlı” olarak yayımlayan KRT TV, Halk TV, Tele1 ve Flash TV’ye reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında para cezası vermişti. Ana muhalefet partisi liderinin açıklamalarının yayımlanmasına verilen ceza kamuoyunda tepki çekmişti.
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