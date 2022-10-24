Rus havayolu şirketi Pobeda duyurdu: Antalya'ya uçuşlar yeniden başlıyor
Rus havayolu şirketi Pobeda, Aralık ayının sonundan itibaren Antalya'ya uçuşların yeniden planlandığını duyurdu.
Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından yurtdışı uçuşlarını durduran Rus havayolu şirketi Pobeda, yeni yılda Türkiye'ye uçuşlara yeniden başlamayı planlıyor.
Kommersant'a demeç veren Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Pobeda havayolu şirketinin, yeni yılda Antalya'ya günlük uçuşlar başlatmak için Rosaviatsiya'ya (Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı) başvurduğunu söyledi.
Şirketin, 23 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye haftada yedi kez uçuş planladığı, İstanbul'a da yeniden uçuş başlatmayı düşündükleri belirtildi.
Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'a yakın bir kaynak gelişmeleri doğruladı. Kaynak, Pobeda'nın İstanbul uçuşlarına yeniden başlama olasılığını da görüştüğünü belirterek, bunun hakkında "henüz karar verilmediğini" söyledi.
Türkiye'ye uçuşların Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.
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