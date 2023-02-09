Rus yetkili duyurdu: İskenderun'daki yangınları uçaklarımız söndürdü

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 13:01

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:40

Bakanlıktan yapılan açılamada, deprem sonrası Yahaçi bölgesi ve İskenderun Limanı’nda çıkan yangınların Rusya'ya ait Be-200 tipi amfibi uçaklar tarafından söndürüldüğü duyuruldu.

Eski Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Yuriy Brajnikov yangını 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te meydana gelen depremin ardından İzmit’teki Tüpraş tesislerinde çıkan yangına benzetti. O dönem meydana gelen deprem sonrası, petrokimya tesisi alev almış ve petrol rezervi bulunan tanklar patlama tehlikesi geçirmişti. Tesisin yakınlarındaki kilometrelerce alan tahliye edilerek olası bir patlamaya hazırlık yapılmıştı.

1999 depremi sonrası Tüpraş yangını

Brajnikov, Tüpraş yangınının ‘su darbesi’ ile alevleri baskılayan üç adet Rus İl-76 tanker uçağının yardımıyla söndürülebildiğine dikkat çekti. Brajnikov, İskenderun Limanı’ndaki büyük yangının da ancak tanker uçaklarından püskürtülen su darbeleri ile söndürülebileceğini ifade etti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı İskenderun Limanı bölgesinden yangın söndürme çalışmalarına ait görüntüleri paylaştı.

BE-200 amfibi uçağı bölgeye gün içinde 6 kez toplamda 600 ton su bıraktı.