Rusya'dan Türkiye'ye mesaj: Ateşkes için resmi öneriler bekliyoruz

13 Ekim 2022 Perşembe, 10:11

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yuri Uşakov, ülkesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirebilecek resmi düzeyde öneriler beklediğini söyledi.

Türkiye'nin arabuluculuk rolüne değinen Uşakov, "Ankara, Ukrayna ile ilgili meseleler bağlamında böyle bir rolü deniyor ve oldukça başarılı bir şekilde yerine getiriyor" dedi.

Uşakov, "Bence Erdoğan'ın şu anda medyada çoğalan önerileri resmi olarak sunmasını bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Önerilerde çeşitli formatlardan bahsedildiğini kaydeden Uşakov, "Rusya, ABD, Batı Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin bir anlaşmada yer alacağı belirtiliyor. Ancak tüm bunlar basın raporlarından başka bir şey değil" diye konuştu.