Saat verildi: Türk Yıldızları 'Ata'ya saygı' uçuşu yapacak
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Antalya'da "Ata'ya saygı" uçuşu gerçekleştirecek.
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında Antalya'da gösteri uçuşu düzenleyeceği belirtildi.
SAAT VERİLDİ
Türk Hava Kuvvetlerinin gururu, uluslararası alanda tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları'nın "Ata'ya saygı" uçuşu ile gökyüzünde görkemli anma gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, gösterinin yarın saat 14.00'te Konyaaltı sahilinde yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, etkinliğin Kültür ve Turizm Bakanlığınca Antalya'da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlendiği ifade edildi.
Etiketler: #türk yıldızları #10 kasım
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Önümüzdeki 72 saat önemli, bir baba olarak...'
- 'Erken seçim' anketinde çarpıcı sonuç
- CHP'den Oğuz Kaan Salıcı'ya sert yanıt
- 'Polisler Türk bayrağını yerinden çıkardı'
- Kayyum ihaleyi iptal etti!
- 'Kurultay haktır, Genel Başkan padişah değildir'
- Adedi 350 bin TL'yi buluyor... Evinizden çıkabilir!
- Narin'in köyündeki imam açığa alındı
- AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem!
- Serdar Çekiç’i öldüren Hasan Saytal cezaevinde isim deği