Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:00

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini belirtti. 

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Memişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir. 

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."


Etiketler: #personel alımı #Sağlık Bakanlığı

İlgili Haberler

OGM personel alımı başvuruları ne zaman? OGM personel alımı başvuruları şartları neler?

OGM personel alımı başvuruları ne zaman? OGM personel alımı başvuruları şartları neler?
Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü ve personeli hakkında gözaltı kararı

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü ve personeli hakkında gözaltı kararı
Sağlık bakanlığı 19 bin personel alacak! 19 bin personel alımı hangi branşlarda olacak? 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık bakanlığı 19 bin personel alacak! 19 bin personel alımı hangi branşlarda olacak? 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler