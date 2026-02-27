Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Okullarda bağımlılık taraması geliyor

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Okullarda bağımlılık taraması geliyor

27.02.2026 17:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Okullarda bağımlılık taraması geliyor

Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında okullarda 12-18 yaş grubuna yönelik bilimsel geçerliliği olan anket ve soru formlarıyla risk değerlendirmesi yapılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bağımlılıkla mücadele kapsamında bir girişimde bulunacaklarını açıkladı. 

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Memişoğlu özetle şunları kaydetti:

“Türkiye'nin sağlık kapasitesi bugün ulaşılabilirlik anlamında dünyaya örnek olmuş durumda. Avrupa ülkeleri bizim sağlık modelimizi alıyorlar, biz onlardan almıyoruz artık.Tütün bağımlılığı olsun, madde bağımlılığı olsun, davranışsal bağımlılıkla ilgili olsun, okullarımızda özellikle adölesan, 12-18 yaş grubunda bir tarama yapacağız. Milli Eğitim'le programlamaya çalışacağız. Tarama ve danışmanlık hizmeti vermeyi planlamaya çalışıyoruz."

Memişoğlu'nun sözlerinin kimi haber kuruluşlarında “okullarda uyuşturucu testi yapılacağı” şeklinde haberleştirilmesi üzerine Bakanlık tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada "12–18 yaş grubundaki gençlerimizin davranışsal dijital bağımlılık, tütün kullanımı ve diğer bağımlılık türleri açısından risk durumlarının değerlendirilmesi amacıyla, Bağımlılık Bilim Kurulumuzdaki kıymetli akademisyenlerimizle birlikte, uluslararası bilimsel standartlara uygun ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir tarama ve değerlendirme programı geliştirilmesi planlanmaktadır" denildi. 

Açıklamanın devamında şu vurgular yapıldı: 

"Söz konusu çalışma, herhangi bir biyolojik test uygulamasını değil; iletişim dili özenle hazırlanmış, bilimsel geçerliliği olan ANKET ve SORU FORMLARI aracılığıyla risk durumlarının erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan koruyucu bir halk sağlığı yaklaşımını içermektedir. Programın, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ve ilgili tüm etik ve bilimsel ilkeler gözetilerek hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bu yaklaşım, gençlerimizin gelişim sürecinde ailelerin rolünü merkeze alan bir anlayışla tasarlanmaktadır. Süreçte ailelerin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması temel öncelikler arasında yer almakta; çocuklarımızın karşı karşıya kalabileceği riskler konusunda hem gençlerimizin hem de ailelerimizin bilinç düzeyinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Tarama çalışmaları sonucunda risk altında olabileceği değerlendirilen gençlerimiz, ihtiyaç duymaları halinde psikolog ve psikiyatri uzmanlarımızın bulunduğu danışmanlık hizmetlerine yönlendirilecektir. Bu süreçte aileler de bilgilendirilerek destek mekanizmasının bir parçası olacak; böylece özellikle dijital bağımlılık başta olmak üzere bağımlılık risklerinin, çoğu zaman aileler tarafından dahi fark edilmeden ilerleyebildiği erken dönemlerde bilimsel destek mekanizmaları devreye alınabilecektir."

İlgili Konular: #TBMM #Kemal Memişoğlu

İlgili Haberler

Eğitim-İş ve Cumhuriyet’ten 3 Mart Paneli: Devrim Yasaları ve laik eğitim konuşulacak
Eğitim-İş ve Cumhuriyet’ten 3 Mart Paneli: Devrim Yasaları ve laik eğitim konuşulacak Eğitim-İş Sendikası ve gazetemiz Cumhuriyet, 3 Mart Devrim Yasaları’nın yıldönümünde; aydınlanma mirasını, laik, bilimsel, kamusal eğitimi savunmak ve konuşmak için bir araya geliyor.
Mamak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu: 'Okullara 'gönüllülük' adı altında günlük dinsel proje yağıyor'
Mamak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu: 'Okullara 'gönüllülük' adı altında günlük dinsel proje yağıyor' Son dönemde okullardaki Ramazan etkinlikleri laiklik tartışmalarını gündeme getirdi. Laiklik savunuculuğunun bir suç gibi gösterilmesine karşı çıkan Mamak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak "Haklarımız Anayasaldır. Laik ve bilimsel eğitimi savunuyoruz" isimli basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Okul; ibadetlerin sahnelendiği bir alan değil, bilginin ve kültürün aktarıldığı kamusal bir kurumdur" dendi.
Eğitim-İş’ten eğitimde ‘promosyon görüşmesi’ tepkisi
Eğitim-İş’ten eğitimde ‘promosyon görüşmesi’ tepkisi Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün banka promosyon ihalesi öncesi okullara gönderdiği yazı sendikaların tepkisini çekti. Eğitim-İş, görüşmelerin sendikalar dışlanarak yürütüldüğünü ve sürecin kapalı işletildiğini savundu.