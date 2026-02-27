Sağlık Bakanlığı duyurdu: Okullarda bağımlılık taraması geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bağımlılıkla mücadele kapsamında bir girişimde bulunacaklarını açıkladı.

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Memişoğlu özetle şunları kaydetti:

“Türkiye'nin sağlık kapasitesi bugün ulaşılabilirlik anlamında dünyaya örnek olmuş durumda. Avrupa ülkeleri bizim sağlık modelimizi alıyorlar, biz onlardan almıyoruz artık.Tütün bağımlılığı olsun, madde bağımlılığı olsun, davranışsal bağımlılıkla ilgili olsun, okullarımızda özellikle adölesan, 12-18 yaş grubunda bir tarama yapacağız. Milli Eğitim'le programlamaya çalışacağız. Tarama ve danışmanlık hizmeti vermeyi planlamaya çalışıyoruz."

Memişoğlu'nun sözlerinin kimi haber kuruluşlarında “okullarda uyuşturucu testi yapılacağı” şeklinde haberleştirilmesi üzerine Bakanlık tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada "12–18 yaş grubundaki gençlerimizin davranışsal dijital bağımlılık, tütün kullanımı ve diğer bağımlılık türleri açısından risk durumlarının değerlendirilmesi amacıyla, Bağımlılık Bilim Kurulumuzdaki kıymetli akademisyenlerimizle birlikte, uluslararası bilimsel standartlara uygun ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir tarama ve değerlendirme programı geliştirilmesi planlanmaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında şu vurgular yapıldı:

"Söz konusu çalışma, herhangi bir biyolojik test uygulamasını değil; iletişim dili özenle hazırlanmış, bilimsel geçerliliği olan ANKET ve SORU FORMLARI aracılığıyla risk durumlarının erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan koruyucu bir halk sağlığı yaklaşımını içermektedir. Programın, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ve ilgili tüm etik ve bilimsel ilkeler gözetilerek hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bu yaklaşım, gençlerimizin gelişim sürecinde ailelerin rolünü merkeze alan bir anlayışla tasarlanmaktadır. Süreçte ailelerin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması temel öncelikler arasında yer almakta; çocuklarımızın karşı karşıya kalabileceği riskler konusunda hem gençlerimizin hem de ailelerimizin bilinç düzeyinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Tarama çalışmaları sonucunda risk altında olabileceği değerlendirilen gençlerimiz, ihtiyaç duymaları halinde psikolog ve psikiyatri uzmanlarımızın bulunduğu danışmanlık hizmetlerine yönlendirilecektir. Bu süreçte aileler de bilgilendirilerek destek mekanizmasının bir parçası olacak; böylece özellikle dijital bağımlılık başta olmak üzere bağımlılık risklerinin, çoğu zaman aileler tarafından dahi fark edilmeden ilerleyebildiği erken dönemlerde bilimsel destek mekanizmaları devreye alınabilecektir."