Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Sahte diploma' dağıtan sanık suç makinesi çıktı!

'Sahte diploma' dağıtan sanık suç makinesi çıktı!

7.08.2025 11:29:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
'Sahte diploma' dağıtan sanık suç makinesi çıktı!

Ankara merkezli yapılan sahte diploma operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan sanık İsa Can E.'nin çoğu dolandırıcılık olmak üzere 44 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ankara'da Ocak ve Mayıs ayında yapılan "sahte diploma" operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan İsa Can E.'nin (35) de diğer zanlılar gibi üniversitelerin öğrenci işleri sistemine sızdığı öğrenildi.

Zanlının orada görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte e imza üretip sisteme girip sahte diploma ürettiği öne sürüldü. İsa Can E.'nin önce Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan şahsın adına sahte e-imza oluşturduğu ve işletme diploması düzenlediği, daha sonra aynı üniversiteden hukuk ve beden eğitimi ve spor öğretmenliği diploması oluşturduğu iddia edildi.

Sanığın aynı zamanda Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul İl Göç Uzmanı olarak görev yapan üst düzey bir kişinin fotoğrafı ile sisteme girip sahte e-imza üretip buradan sahte belge çıkardığı ileri sürüldü. Zanlının ayrıca hukuk fakültesi diplomasını da bu operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Gökay Celal G.'ye aldığı tespiti yapıldı.

"NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI SİSTEMİNE DE SIZMIŞ"

İsa Can E.'nin sahte kimlik kullanarak, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığında, başkomiser olarak görev yapan S.D.'nin adına oluşturulan elektronik imza ile sistemlere yetkisiz erişim sağladığı da ileri sürüldü.

Zanlının çoğunluğu "dolandırıcılık" olan 44 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #sahte #suç kaydı #diploma

İlgili Haberler

Sahte diploma yetmedi şimdi de sahte sağlık raporu: Doktor adına sahte rapor
Sahte diploma yetmedi şimdi de sahte sağlık raporu: Doktor adına sahte rapor İstanbul’da yabancı uyruklu bir kişinin ikamet başvurusunda ortaya çıkan sahte sağlık raporu vakası alarm verdi. CHP’li Suat Özçağdaş’a göre olay münferit değil. Dijital güvenlikteki açıklar Türkiye’yi ulusal güvenlik krizine sürüklüyor.
EGM'den 'sahte e-posta' uyarısı: 'Mahmut Demirtaş adına...'
EGM'den 'sahte e-posta' uyarısı: 'Mahmut Demirtaş adına...' Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde bazı kişilerin Emniyet Genel Müdürü ve Vali Mahmut Demirtaş’ın adını kullanarak sahte e-posta adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaştığı ve kişisel veriler talep ettiğine ilişkin ihbarlar aldıklarını açıkladı.
‘Sahte diploma’ soruşturması… Depremde vefat eden avukatın mezuniyet bilgileri tahrif edilmiş!
‘Sahte diploma’ soruşturması… Depremde vefat eden avukatın mezuniyet bilgileri tahrif edilmiş! Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, üst düzey kamu personelinin e-imzalarının kullanılarak sahte diploma düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, depremde hayatını kaybeden stajyer avukat Ali Mert İnce’nin hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerinin tahrif edildiğinin ortaya çıktığını belirtti ve müdahillik talebinde bulunacaklarını söyledi.