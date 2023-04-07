Sahte konteyner ilanlarıyla 'kapora' dolandırıcılığı!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından internete sahte konteyner ilanları verip, vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen Kenan Topbaş (40) Muğla'da yakalanıp tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kenan Topbaş'ın internette sahte konteyner ilanları verip, deprem bölgesindeki vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin düzenlendiği operasyonda Topbaş, Menteşe ilçesindeki Kötekli Mahallesi'nde bulunan evinde dün gözaltına alındı.
Dolandırıcılık suçundan hakkında 17 aranma kaydı bulunan Topbaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'adaylık' açıklaması
- Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
- 'Erdoğan sayesinde' tasarımcısı gözaltına alındı
- MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Adaylar açıklandı
- Albümüyle korkuttu
- İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama!
- Türk mafyasının küresel kokain ticaretindeki kilit rolü
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt
- 6'lı masada ortak arayış