Sakarya'da işçi servisi bariyerlere çarptı: 2 ölü, 8 yaralı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde işçi servisinin beton bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Sakarya Adapazarı'ndaki fabrikadan aldığı işçileri Geyve'ye götüren Ahmet D. idaresindeki minibüs, D-650 karayolu Bilecik istikameti Bağlarbaşı mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda beton bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle camları kırılan minibüsten 2 işçi asfalt zemine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan incelemede camdan asfalt zemine düşen İlhan İ. ve Recep H'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile Batuhan A, Ümit A, Melek Ç, Seda Ş, Aynur K, Hülya T. ve bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak tek şeritten sağlandığı bölgede araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri ve çalışmaları sürüyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce’ye, Ümit Özdağ’a, Sinan Oğan’a açık mektup
- ORC Araştırma'nın Erzincan anketinde dikkat çeken sonuç
- Saray'dan seçim tahmini: 'Milletimizi yormaya gerek yok'
- 'Bu adamı durdurun!'
- Oğan anketlere göre oy oranını açıkladı
- Gazeteci Serdar Akinan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Süper lüks cip... Plakası 34 AKP 13! Çakarı da cabası
- Susturamayacaksınız!
- Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı
- ABD'den 'Halkbank' kararı