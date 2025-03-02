Sakarya'da liman işletmesinin tahıl deposu çöktü

Yayınlanma: 02.03.2025 - 16:59

Güncelleme: 02.03.2025 - 16:59

Sakarya’nın Karasu ilçesinde özel bir liman işletmesine ait tahıl deposunun duvarı, iddiaya göre aşırı dolum nedeniyle yol tarafına doğru çöktü. Depodan taşan tahıllar caddeyi kaplarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, güvenlik önlemleri kapsamında cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye ve işletme ekipleri, yola dökülen tahılların kaldırılması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.