Sakarya'da liman işletmesinin tahıl deposu çöktü
Sakarya’nın Karasu ilçesinde özel bir liman işletmesine ait tahıl deposunun duvarı, aşırı dolum nedeniyle çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, cadde trafiğe kapatıldı.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde özel bir liman işletmesine ait tahıl deposunun duvarı, iddiaya göre aşırı dolum nedeniyle yol tarafına doğru çöktü. Depodan taşan tahıllar caddeyi kaplarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, güvenlik önlemleri kapsamında cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye ve işletme ekipleri, yola dökülen tahılların kaldırılması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #sakarya #Karasu #tahıl deposu
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