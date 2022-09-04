Samsun Atakum Sahili'nde denize giren kişi boğularak yaşamını yitirdi
Samsun'da Adnan Menderes sahilinde serinlemek için denize giren 55 yaşındaki İlhan Şahin isimli kişi boğularak hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Sahil Bulvarı'nda Almanya 'dan kesin dönüş yapıp Atakum Yeni Mahalle 'de ikamet eden 55 yaşındaki İlhan Şahin, serinlemek için denize girdikten bir süre sonra deniz kenarında baygın halde bulundu.
112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İlhan Şahin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlhan Şahin'in bulunduğunda kimliği tespit edilemedi Ancak, akşam Şahin'in eve gelmemesi üzerine eşi sahilde denize girdiği bölgede aramaya çıktı Eşi tarafından giysileri ve çantası sahilde bulunan İlhan Şahin'in yakınları Recep Tokur Polis Merkezine giderek polisten yardım istedi.
EŞİ TEŞHİS ETTİ
Yapılan araştırmada deniz kenarında bulunup hastanede hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin İlhan Şahin olma ihtimali üzerine hastane morguna kaldırılan cesede teşhis yaptırıldı. Yakınları tarafından yapılan teşhiste cesedin İlhan Şahin 'e ait olduğu tespit edildi. Ölen şahsın cesedi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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