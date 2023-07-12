Samsun'da 81 yaşındaki şahıs iki komşusunu bıçakla yaraladı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 14:58

Güncelleme: 12.07.2023 - 15:00

Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde 81 yaşındaki S.K. ile komşusu K.Ö. ve oğlu Ş.Ö. arasında hakaret yüzünden kavga çıktı.

Kavga sırasında Ş.K., komşusu K.Ö.’yü sol göğsünün iki yerinden, Ş.Ö.’yü ise sağ bilek ve sağ kalçasından yaraladı.

Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. K.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahsa elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.