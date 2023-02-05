Samsun'da denizde kadın cesedi bulundu

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 15:47

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 16:36

Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Kafe sahilindeki liman sahasında deniz kenarındaki yürüyüş yolunda sabah sporu yapan yurttşlar, saat 08.30 sıralarında denizde yüzüstü yatar halde cesedi fark edip olayı zabıta görevlisine söylediler.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Zabıta ise olay yerine gittiğinden denizin içinde bir kadın cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Denizden çıkartılan kadının üzerinde kimliği ve Amasya'dan dün Samsun'a geldiğine dair otobüs bileti çıktı. Cesedin Amasya'nın Hacılar Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Ayten E.'ye (68) ait olduğu tespit edildi. Yaşlı kadının cenazesi polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının Amasya'da bulunan yakınlarına da haber verildi.

Samsun'a gelen Ayten E.'nin yakınları, dün akşam eve gelmediğini ve komşulara misafirliğe gittiğini düşündüklerini, gece saat 04.00'e kadar kendisini aramaya çıktıklarını söylediler. Ayten E.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.