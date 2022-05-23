Samsun'da devlet hastanesini su bastı
Hastanedeki imalat hatalarını görüntüleyen gazeteci İbrahim Akkuş, darp edilmişti. Akkuş, hastanedeki sorunları bir kez daha görüntüleyerek medyaya ulaştırdı.
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 30 Ekim 2019 tarihinde 40 yataklı yeni devlet hastanesinin temeli atıldı. Sekiz bin metrekare alan üzerine inşa edilen hastanede 21 Haziran 2021’den itibaren hasta kabulüne başlandı.
İçerisinde Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Hekimliği, İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bulunan hastane, giriş kattan su almaya başladı. 30 milyon liraya mal olan hastane çevresine daha önce dökülen kaldırım ve beton zemin yıkıldı. Hastanedeki imalat hatalarını görüntüleyen gazeteci İbrahim Akkuş, belediye binasında yüklenici firma çalışanları tarafından doğalgaz borusuyla darp edilmişti. Akkuş bir yıl sonra hastanenin zemin kattan su almaya başlamasını ve kazı çalışmasını bir kez daha görüntüleyerek medyaya ulaştırdı.
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