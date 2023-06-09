Samsun'da temel kazısında toprak kayması: Yanındaki bina tahliye edildi

Samsun’da bir inşaatın temel kazısı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 6 katlı bina tahliye edildi. Boşaltılan binanın çevresinde ekstra tedbirler alındı.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:56
Samsun'da temel kazısında toprak kayması: Yanındaki bina tahliye edildi
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Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğindeki binanın çevresinde toprak kayması ve sarsıntı meydana geldi.

Toprak kaymasından etkilenen 6 katlı Güvenay Apartmanı A Blok’ta bulunan haneler tedbir amaçlı boşaltıldı. Güvenlik güçleri bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Yapılan incelemelerin ardından temel inşaatında kullanılan destek direklerinin toprak kaymasından etkilenen binaya daha yakın bir kısma çakılmasına karar verildi. İş makinesiyle daha uzakta olan dev destek demirleri, toprak kaymasından etkilenen binanın yakınına çakıldı.

"BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI"

Yaşanan toprak kayması sonucu tedirginliklerini koruduklarını ifade eden yurttaşlar "Bir süredir burada temel atma işlemi sürüyordu. Bugün toprak kayması yaşandı ve sallandık. Temele yakın bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Şimdi de uzakta olan destek direklerini söküp, binanın daha yakınına çakıyorlar. Bizce müteahhit en başından temele fore kazık çaksa bu sorun olmayacaktı. Kar yapacağız derken, birçok insanı tedirgin ve rahatsız ettiler" ifadelerini kullandılar.


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