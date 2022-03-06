Samsun'da toplu taşımada HES kodu zorunluluğu kalktı
Samsun'da toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu kalktı.
Pandemiyle birlikte İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla toplu taşımada HES kodu zorunluluğu getirilmişti.
HES kodu ile eşleştirilmemiş ‘Samkart’lar toplu taşımada kullanılamıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın HES kodu zorunluluğuna yönelik yaptığı açıklamanın ardından iki yıl sonra toplu taşımada HES kodu uygulaması kaldırıldı. Böylelikle HES kodu SAMULAŞ'a bağlı tramvaylar ve Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı otobüsler kullanılırken istenmeyecek.
Samkartlarda artık HES kodunun talep edilmeyeceğini söyleyen SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Büyükşehir Belediyemizin de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirdiği ulaşım kartlarına HES kodu uygulaması artık sona erdi. Bu konuda vatandaşlarımızın herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Sistem otomatik olarak işleyecek. Bundan sonraki süreçlerde de artık HES kodu eşleştirmesi yapılamayacak" dedi.
İlgili Haberler
- ÖSYM'den 'HES kodu' kararı
- HES kodu yüklenebilen, 'altın kaplama' iPhone 13 koleksiyonu tanıtıldı
- TCDD'den HES Kodu açıklaması
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Rus bankaları Çinli ödeme sistemine geçiyor
- Harkov’da bombalanan halk pazarlar
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Ehliyetsiz sürücüye 6 bin TL ceza
- 8 gündür kayıptı, acı haber geldi
- Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu kalktı
- Ukrayna'dan tahliye açıklaması!
- Kraliçe II. Elizabeth Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı
- Suriye sınırında İHA düştü
- 'Görev ne olursa olsun...'