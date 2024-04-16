Sanayi sitesinde yangın: 3 işyeri etkilendi!

Kocaeli’nde bulunan sanayi sitesinde bir işyerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangından iki işyeri daha etkilendi.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:29
Sanayi sitesinde yangın: 3 işyeri etkilendi!
Abone Ol google-news

Olay, sabah 10.00 sıralarında Gölcük Sanayi Sitesi'nde bulunan oto fren bakım üzerine faaliyet gösteren işyerinde meydana geldi.

İşyerinin çatı kısmından dumanların çıktığını gören çalışanlar 112 acil servisini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yükselen dumanlar Gölcük’ün geniş bir kısmında görüldü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, büyümeden kontrol altına alındı.

İki işyerinin de yangından etkilendiği öğrenildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı


sanayi sitesi haberleri sanayi haberleri Yangın haberleri işyeri haberleri

İlgili Haberler

Çanakkale Valiliği'nden 'orman yangını' uyarısı

Çanakkale Valiliği'nden 'orman yangını' uyarısı
Atık karton deposunda korkutan yangın

Atık karton deposunda korkutan yangın
Tarihi borsa binasında yangın: Kule ucu çöktü

Tarihi borsa binasında yangın: Kule ucu çöktü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail devlet televizyonu açıkladı: Hava Kuvvetleri İran'a olası bir saldırı için hazırlıklarını bitirdi

İsrail devlet televizyonu açıkladı: Hava Kuvvetleri İran'a olası bir saldırı için hazırlıklarını bitirdi
Uğur Dündar açıklama yaptı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan skandal iddia: ‘Ablamın babası da ünlü gazeteci’

Uğur Dündar açıklama yaptı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan skandal iddia: ‘Ablamın babası da ünlü gazeteci’
Arjantin basınında İsrail öfkesi: Kabine toplantısını Büyükelçi başlattı!

Arjantin basınında İsrail öfkesi: Kabine toplantısını Büyükelçi başlattı!
Tokyo’da çalınan altın kâse: İkinci el dükkanında bulundu!

Tokyo’da çalınan altın kâse: İkinci el dükkanında bulundu!
SGK duyurdu: Ankara, İstanbul ve İzmir'de annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeme yapılacak

SGK duyurdu: Ankara, İstanbul ve İzmir'de annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeme yapılacak
Bakan Fidan, Katar’a gidiyor

Bakan Fidan, Katar’a gidiyor
CHP’li başkandan sığınmacılara mühür

CHP’li başkandan sığınmacılara mühür
Beypazarı marka sodalarda aşırı bor tespit edildi: İsviçre’de sodalar satıştan çekildi

Beypazarı marka sodalarda aşırı bor tespit edildi: İsviçre’de sodalar satıştan çekildi