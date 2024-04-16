Sanayi sitesinde yangın: 3 işyeri etkilendi!
Kocaeli’nde bulunan sanayi sitesinde bir işyerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangından iki işyeri daha etkilendi.
Olay, sabah 10.00 sıralarında Gölcük Sanayi Sitesi'nde bulunan oto fren bakım üzerine faaliyet gösteren işyerinde meydana geldi.
İşyerinin çatı kısmından dumanların çıktığını gören çalışanlar 112 acil servisini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yükselen dumanlar Gölcük’ün geniş bir kısmında görüldü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, büyümeden kontrol altına alındı.
İki işyerinin de yangından etkilendiği öğrenildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı
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