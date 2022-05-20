Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Şanlıurfa merkezli Diyarbakır ve Hatay’da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7’si tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Örgütün Şanlıurfa güncel kadın yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte ait güncel öğrenci evinde kaldıkları tespit edilen öğretmen, özel sektör çalışanları ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 11 şüpheli, Şanlıurfa merkezli Diyarbakır ve Hatay olmak üzere üç ilde eş zamanlı yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 1 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4’ü ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Örgüte ait güncel eve yapılan operasyonda, söz konusu ev etrafında çevre güvenliği alınmış, bu sırada bahse konu evden aşağıya fırlatılan telefonda yapılan incelemede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait çok sayıda video, resimler, doküman bulunduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Telefonla dolandırıcılık yapan 'sahte polis' yakalandı
- Eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da
- Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- Oturduğu 'mermer' kırılınca 3 metreden düşüp öldü
- Çaldığı ticari taksiyle kaza yapan kişi yakalandı
- Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı
- 'TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardı'
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
En Çok Okunan Haberler
-
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- AKP'den 'asgari ücrete ikinci zam' açıklaması
- Finlandiya Başbakanı'ndan Türkiye ve NATO açıklaması
- Cahit Özkan görevden alındı