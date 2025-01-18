Şanlıurfa'da 19 yaşındaki genç kalp krizi sonucu öldü

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da 19 yaşındaki genç kalp krizi sonucu öldü
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İHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 15:25

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesinde meydana geldi. Alaattin Ataş (19) iddiaya göre akşam saatlerinde evinden çıkarak gezmeye gitti.

Yolda yürüdüğü sırada aniden yere düşen Ataş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Harran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği bildirilen Ataş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Şanlıurfa #kalp krizi #hayatını kaybetti

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