Şanlıurfa'da kazara vurulan çocuk kurtarılamadı!
Haliliye ilçesinde kazara silahla vurulan 17 yaşındaki Y.K. adlı çocuk hayatını kaybetti. Zanlı İ.Y. ise gözaltına alındı.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Dağyanı Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre İ.Y. (38) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu 17 yaşındaki Y.K.’yi kazara vurdu.
Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, İ.Y.’yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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