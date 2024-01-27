Şanlıurfa'da kazara vurulan çocuk kurtarılamadı!

Haliliye ilçesinde kazara silahla vurulan 17 yaşındaki Y.K. adlı çocuk hayatını kaybetti. Zanlı İ.Y. ise gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 14:38
Şanlıurfa'da kazara vurulan çocuk kurtarılamadı!
Abone Ol google-news

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Dağyanı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre İ.Y. (38) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu 17 yaşındaki Y.K.’yi kazara vurdu.

Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, İ.Y.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


gözaltı haberleri kaza haberleri Şanlıurfa haberleri tabanca haberleri Soruşturma haberleri

İlgili Haberler

Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk, kazara babasını ve misafiri tabancayla yaraladı

Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk, kazara babasını ve misafiri tabancayla yaraladı
Arkadaşının tabancasıyla kazara kendini vurdu!

Arkadaşının tabancasıyla kazara kendini vurdu!
Arkadaşını kazara öldürmüştü... Cezası belli oldu!

Arkadaşını kazara öldürmüştü... Cezası belli oldu!

En Çok Okunan Haberler