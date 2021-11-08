Şanlıurfa'da nefes borusuna şeker kaçan iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

AA
08 Kasım 2021 Pazartesi, 11:33
Şanlıurfa'da nefes borusuna şeker kaçan iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin İmam Bakır Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Alpak'ın ağzına attığı şeker, nefes borusuna kaçtı.

Bir süre sonra çocuğun nefes alamadığını göre yakınları Alpak'ı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Alpak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.


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