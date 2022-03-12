Şanlıurfa’da sünger atölyesi, alev alev yandı
Şanlıurfa’da, sünger atölyesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan sünger atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederken, iş makineleriyle de bazı malzemelerin tahliyesi sağlandı. Kısa sürede büyüyüp, atölyeyi saran alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Soğutma çalışmaları devam ederken, atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Türk Şehitlik Anıtı'na çirkin saldırı
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Şanlıurfa’da sünger atölyesi, alev alev yandı
- Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy
- Esnafa kargo şubesinde karton bardak şoku
- 10 yıl önce sattığı otomobilinden icralık oldu
- Öğrenci servis kazasında şube müdürü ve şef açığa alındı
- Heyelan yolu kapattı
- Bursa'da buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı
- Zelenski'den 'Melitopol Belediye Başkanı' açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Hatayspor Karagümrük karşısında zorlanmadı!
- Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın cezaları onandı!
- Genç yurttaştan Babacan'a çarpıcı ekonomi sorusu
- Premier Lig yönetiminden Chelsea ve Abramovich kararı
- Pfizer aşısının çocuklardaki etkinlik oranı belli oldu
- Şanlıurfa’da sünger atölyesi, alev alev yandı
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Burak Elmas'tan erteleme açıklaması!
- Türk Şehitlik Anıtı'na çirkin saldırı
- Rusya, Finlandiya ve İsveç'i NATO konusunda uyardı