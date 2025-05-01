Saraçhane'de 1 Mayıs için geniş güvenlik önlemi

Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

Saraçhane'de 1 Mayıs için geniş güvenlik önlemi
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DHA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 09:31

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı.

Saraçhane Meydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar kapatılırken Bozdoğan Kemeri ve çevresine Çevik Kuvvet Ekipleri ve TOMA'lar konuşlandırıldı.


Etiketler: #Saraçhane #1 Mayıs #Güvenlik

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