Saraçhane'de 1 Mayıs için geniş güvenlik önlemi
Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı.
Saraçhane Meydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar kapatılırken Bozdoğan Kemeri ve çevresine Çevik Kuvvet Ekipleri ve TOMA'lar konuşlandırıldı.
Etiketler: #Saraçhane #1 Mayıs #Güvenlik
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalkışanı perişan ederiz'
- Saat verildi... Kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı!
- Sürpriz 'Kanal İstanbul' açıklaması!
- Kürsüden gözdağı: 'Bakalım kaç CHP'li daha...'
- O mesajın ekran görüntüsü ortaya çıktı!
- 'Eğer siz sandığı koymazsanız...'
- 'Ben buradayım, sen neredesin salon adamı?'
- İlk işi ‘Andımız’ı indirmek oldu
- Erdoğan'dan, Özel'e 'jammer' yanıtı
- 3 malzemeyle derinlemesine koltuk temizliği