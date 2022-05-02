Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Malatya'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Burak Fırat (41), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Fırat yönetimindeki 44 ADD 463 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sıkıştığı araçtan çıkarılan Burak Fırat'ın, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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