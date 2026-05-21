Cumhuriyet Gazetesi Logo
Saray'dan mutlak butlana ilk yorum: 'Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü'

Saray'dan mutlak butlana ilk yorum: 'Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü'

21.05.2026 21:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Saray'dan mutlak butlana ilk yorum: 'Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali kararıyla ilgili, "Süreç hukuk devletinin kurallarına göre işledi ve yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü" açıklamasını yaptı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Image

SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Karara ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklamayı Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu yaptı.

Köroğlu, "Mutlak butlan. Süreç hukuk devletinin kurallarına göre işledi ve yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü" ifadelerini kullandı. 

Köroğlu'nun açıklamasını bir başka Başdanışman olan Mehmet Uçum'un da hesabında paylaşması dikkat çekti.

AKIN GÜRLEK "BAĞIMSIZ" DEMİŞTİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise mahkemenin bağımsız ve tarafsız şekilde karar verdiğini iddia etmişti.

Kurultayın iptal kararını, "Vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştirdiği" ifadesiyle savunmuştu.

İlgili Konular: #CHP #Recep Tayyip Erdoğan #Saray

İlgili Haberler

Bahçeli 'CHP karıştırılmamalı' demişti... 'Mutlak butlan' kararı sonrası gözler MHP'de
Bahçeli 'CHP karıştırılmamalı' demişti... 'Mutlak butlan' kararı sonrası gözler MHP'de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında "mutlak butlan" kararı verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli 5 Mayıs'ta, "CHP'nin karıştırılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz" demişti. Kararın ardından gözler MHP'nin alacağı aksiyona çevrildi...
Anayasa Hukuku Profesörü Kanadoğlu’ndan mutlak butlan değerlendirmesi: ‘Mahkeme, hukuken kendisine tanınmayan bir yetki icat etti’
Anayasa Hukuku Profesörü Kanadoğlu’ndan mutlak butlan değerlendirmesi: ‘Mahkeme, hukuken kendisine tanınmayan bir yetki icat etti’ Anayasa Hukuku Profesörü Korkut Kanadoğlu, CHP’ye yönelik verilen tedbirli mutlak butlan kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kanadoğlu, “Mahkeme, hukuken kendisine tanınmayan bir yetkiyi icat ederek siyasi partilerin iç işleyişine müdahalede bulunmuştur” dedi.
Mutlak butlan kararı: 'Kılıçdaroğlu, genel merkeze polisle gelmeyecek'
Mutlak butlan kararı: 'Kılıçdaroğlu, genel merkeze polisle gelmeyecek' Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, genel merkeze polis eşliğinde gitmek istemediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine “gerilim görüntüsü” oluşmaması için sert açıklamalardan kaçınılması talimatı verdiği belirtildi.