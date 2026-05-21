Saray'dan mutlak butlana ilk yorum: 'Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Karara ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklamayı Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu yaptı.

Köroğlu, "Mutlak butlan. Süreç hukuk devletinin kurallarına göre işledi ve yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü" ifadelerini kullandı.

Köroğlu'nun açıklamasını bir başka Başdanışman olan Mehmet Uçum'un da hesabında paylaşması dikkat çekti.

AKIN GÜRLEK "BAĞIMSIZ" DEMİŞTİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise mahkemenin bağımsız ve tarafsız şekilde karar verdiğini iddia etmişti.

Kurultayın iptal kararını, "Vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştirdiği" ifadesiyle savunmuştu.