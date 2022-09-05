Tekirdağ'da TIR ve otomobil çarpıştı: 1 ölü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza sonrası otomobil, tanınmayacak hale geldi.
Kaza, Marmaraereğlisi- Çorlu kara yolunun Sultanköy Mahallesi Toptepe mevkisinde meydana geldi. Orhan Köz'ün (43) kullandığı 35 AZH 425 plakalı otomobil, karşı yönden gelen inşaat demiri yüklü Mecit Özdemir yönetimindeki 59 ADN 457 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.
"ŞAKA YAPIYOR ZANNETTİM"
Kazada, demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Orhan Köz hayatını kaybetti, TIR şoförü Özdemir ise hafif yaralandı. Orhan Köz'ün cansız bedeni, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mecit Özdemir, ilk ifadesinde, "Ben kendi şeridimde gidiyordum. Bana doğru gelmeye başladı, şaka yapıyor zannettim. Ondan sonra gelip vurdu" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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