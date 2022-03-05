Şarkıcı Bergen kimdir? Hayatı ve kariyeri

05 Mart 2022 Cumartesi, 17:37

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan ve Bergen olarak bilinen şarkıcı, 1959 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 7 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Bergen, annesi ve babası boşandıktan sonra annesi ile beraber Ankara’ya yerleşti. Ankara’da konservatuar orta bölümüne başladı, fakat bu eğitimi yarım bıraktı. Bir süre memur olarak PTT bünyesinde çalıştı. Bir gece Ankara’da arkadaşları ile eğlenmeye çıktığında Seyman Kulüp isimli pavyonda arkadaşlarının ısrarı üzerine sahneye çıkar ve bir şarkı söyler. Orhan Gencebay’ın “Batsın Bu Dünya” isimli şarkısını söyleyen Bergen herkes tarafından çok beğenilir. Pavyon sahibi Bergen’e sahne almasını teklif eder ve Bergen’in müzik kariyeri bu şekilde başlar.

Ankara’da birçok pavyonda çalıştıktan sonra Adana’dan gelen bir teklifi değerlendirir ve Adana’ya gider. Adana’da Halis Serbest ile tanışır. Halis Serbest, her pavyona gelir, en ön masada oturur ve Bergen’i izlerdi. Sürekli çiçek ve hediyeler gönderen Halis Serbest yoğun ısrarlar üzerine sonunda Bergen’i ikna eder ve evlenirler. Fakat daha sonra Halis Serbest’in başkası ile evli olduğu ortaya çıkınca Bergen ayrılır ve ilişkiye son verir.

Bergen’e kezzaplı saldırı

Bergen, Halis Serbest ile ayrıldıktan sonra, annesini de yanına alarak İzmir’e kaçar. Fakat Halis Serbest bir kiralık katile 500 bin lira vererek İzmir’e Bergen’in peşine gönderir. İzmir, Alsancak’ta bulunan New York isimli bir pavyondan 31 Ekim 1982 gecesi Bergen ve annesi tam taksiye binmek üzereyken kiralık saldırgan Bergen’in üzerine bir kova kezzap atar. Ağır bir şekilde yaralanan Bergen, hastanede 45 gün kalır.

Dönemin meşhur estetik cerrahlarından olan Onur Erol, olayı basından takip eder ve gönüllü olarak Bergen’e yardım etmek ister. Bu yüzden Bergen, İzmir’den Ankara’ya, doktorun bulunduğu şehre gelir. Cerrah Erol hastasının durumunu anlatmak için yaptığı tarifte onu 3 kere ameliyat ettiğini söyler. Zımparalama yöntemi ile derisini soyduklarını, sağ gözünün çıktığını, göz kapaklarının kapanmadığını, sonradan protez göz eklemek için göz çukuru yaptığını, burun kanatlarının yok olduğunu, o yüzden oraya kıkırdaklar koyulduğunu, kalçasından alınan derinin yüzüne eklendiğini anlatır.

Bu olaydan sonra sağ gözüne aldığı hasar nedeni ile saçlarını hep sağ gözünün üstüne atması ile bilinir. Ya da güneş gözlüğü kullanması ile akıllarda kalmıştır.

Bergen 1986 yılında çıkardığı 4. Albümü olan “Acıların Kadını” albümü nedeni ile ve aynı isimli, kendi hayatının anlatıldığı filmde başrol oynaması nedeni ile Acıların Kadını olarak bilinmeye başlanır. Müzik kariyeri boyunca hala çok dinlenen ve sevilen şarkılara imza atar. Ölümünden sonra birçok şarkıcı onun şarkılarını söyledi ve söylemeye de devam ediyor.

Bergen nasıl öldü?

Bergen, 1989 yılında 14 Ağustos’u 15 Ağustos’a bağlayan gece Adana Pozantı’da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak hayata veda etti. 30 yaşında hayatını kaybeden Bergen, kısa yaşamına 6 Long Play, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdırdı. Bergen, memleketi olan Mersin’de şehir mezarlığına defnedildi. Mersin Toroslar’da yapılan asri anıt mezarlık ziyarete açıktır.

Bergen’i anlatan filmler

1986 yılında çekilen “Acıların Kadını” adlı filmde kendi hayatını kendisi oynadı. 1995 yılında “Aşk Ölümden Soğuktur” adlı filmde Bergen’i Bennu Gerede canlandırdı. 2022 yılında ise “Bergen” isimli filmde Farah Zeynep Abdullah canlandırdı.