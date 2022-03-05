Şarkıcı Bergen kimdir? Hayatı ve kariyeri
Arabesk-fantezi dalında şarkıcı olan ve 1989 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Bergen’in hayatı sinema filmine uyarlandı. Peki Bergen kimdir?
Asıl adı Belgin Sarılmışer olan
ve Bergen olarak bilinen şarkıcı, 1959 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 7
çocuklu bir ailede dünyaya gelen Bergen, annesi ve babası boşandıktan sonra
annesi ile beraber Ankara’ya yerleşti. Ankara’da konservatuar orta bölümüne
başladı, fakat bu eğitimi yarım bıraktı. Bir süre memur olarak PTT bünyesinde
çalıştı. Bir gece Ankara’da arkadaşları ile eğlenmeye çıktığında Seyman Kulüp
isimli pavyonda arkadaşlarının ısrarı üzerine sahneye çıkar ve bir şarkı
söyler. Orhan Gencebay’ın “Batsın Bu Dünya” isimli şarkısını söyleyen Bergen
herkes tarafından çok beğenilir. Pavyon sahibi Bergen’e sahne almasını teklif
eder ve Bergen’in müzik kariyeri bu şekilde başlar.
Ankara’da birçok pavyonda
çalıştıktan sonra Adana’dan gelen bir teklifi değerlendirir ve Adana’ya gider.
Adana’da Halis Serbest ile tanışır. Halis Serbest, her pavyona gelir, en ön
masada oturur ve Bergen’i izlerdi. Sürekli çiçek ve hediyeler gönderen Halis
Serbest yoğun ısrarlar üzerine sonunda Bergen’i ikna eder ve evlenirler. Fakat
daha sonra Halis Serbest’in başkası ile evli olduğu ortaya çıkınca Bergen ayrılır
ve ilişkiye son verir.
Bergen’e kezzaplı saldırı
Bergen, Halis Serbest ile
ayrıldıktan sonra, annesini de yanına alarak İzmir’e kaçar. Fakat Halis Serbest
bir kiralık katile 500 bin lira vererek İzmir’e Bergen’in peşine gönderir.
İzmir, Alsancak’ta bulunan New York isimli bir pavyondan 31 Ekim 1982 gecesi
Bergen ve annesi tam taksiye binmek üzereyken kiralık saldırgan Bergen’in
üzerine bir kova kezzap atar. Ağır bir şekilde yaralanan Bergen, hastanede 45
gün kalır.
Dönemin meşhur estetik
cerrahlarından olan Onur Erol, olayı basından takip eder ve gönüllü olarak
Bergen’e yardım etmek ister. Bu yüzden Bergen, İzmir’den Ankara’ya, doktorun
bulunduğu şehre gelir. Cerrah Erol hastasının durumunu anlatmak için yaptığı
tarifte onu 3 kere ameliyat ettiğini söyler. Zımparalama yöntemi ile derisini
soyduklarını, sağ gözünün çıktığını, göz kapaklarının kapanmadığını, sonradan protez
göz eklemek için göz çukuru yaptığını, burun kanatlarının yok olduğunu, o
yüzden oraya kıkırdaklar koyulduğunu, kalçasından alınan derinin yüzüne
eklendiğini anlatır.
Bu olaydan sonra sağ gözüne
aldığı hasar nedeni ile saçlarını hep sağ gözünün üstüne atması ile bilinir. Ya
da güneş gözlüğü kullanması ile akıllarda kalmıştır.
Bergen 1986 yılında çıkardığı 4. Albümü
olan “Acıların Kadını” albümü nedeni ile ve aynı isimli, kendi hayatının
anlatıldığı filmde başrol oynaması nedeni ile Acıların Kadını olarak bilinmeye
başlanır. Müzik kariyeri boyunca hala çok dinlenen ve sevilen şarkılara imza
atar. Ölümünden sonra birçok şarkıcı onun şarkılarını söyledi ve söylemeye de
devam ediyor.
Bergen nasıl öldü?
Bergen, 1989 yılında 14 Ağustos’u
15 Ağustos’a bağlayan gece Adana Pozantı’da boşandığı eşi tarafından
kurşunlanarak hayata veda etti. 30 yaşında hayatını kaybeden Bergen, kısa
yaşamına 6 Long Play, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdırdı. Bergen,
memleketi olan Mersin’de şehir mezarlığına defnedildi. Mersin Toroslar’da
yapılan asri anıt mezarlık ziyarete açıktır.
Bergen’i anlatan filmler
1986 yılında çekilen “Acıların
Kadını” adlı filmde kendi hayatını kendisi oynadı. 1995 yılında “Aşk Ölümden
Soğuktur” adlı filmde Bergen’i Bennu Gerede canlandırdı. 2022 yılında ise “Bergen”
isimli filmde Farah Zeynep Abdullah canlandırdı.
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