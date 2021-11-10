Savcıdan Peker'e "Kılıçdaroğlu" talebi: O görüşmede neler yaşandı?

10 Kasım 2021 Çarşamba, 17:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na "sert çıkış" yapmaması yönünde bir savcının kendisiyle görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'i avukat Ersan Barkın doğruladı.

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Peker, hakkında hazırlanan 240 sayfalık iddianamede imzası bulunan Cumhuriyet Savcısı Alim Yaşar ile ilgili bir ayrıntıya dikkat çekmişti.

Peker açıklamasında, 2019’da katıldığı bir açılışta yaptığı “Silahlanın” çağrısı üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in o dönem kendisi hakkında yaptığı suç duyurusuna verilen takipsizlik kararını veren savcının da Alim Yaşar olduğunu söylemişti. Peker, savcının kendisini "Ülkedeki tansiyonun çok yükseldiği için bir süre Kılıçdaroğlu’na sert çıkışlar yapmamasını" söylediğini belirtmişti.

GÖRÜŞMEDE BULUNAN AVUKAT KONUŞTU

Peker yaptığı açıklamada, görüşmeye avukatı Ersan Barkın’ın da şahitlik ettiğini söylemişti. Peker’in şahit olarak işaret ettiği Ersan Barkın, KRT TV’nin konuğu oldu.

Peker’in iddialarını doğrulayan Barkın, şunları söyledi:

“Avukatlık bir mesleki faaliyet ve bu mesleğin tabi olduğu kurallar var. Bu kurallar içinde kanunda yazmayan onlarca yıllık geleneği oluşturduğu kurallar var. Bu kuralların birkaçının dikkate alınması gerekir bunlardan biri de avukat müvekkil gizliliği. Bu açıklamanın içinde ne olduğuna dair soruyu bundan birkaç gün önce sorsaydınız yanıt veremezdim. Müvekkilimle cumhuriyet savcısının arasında geçtiği söylenen hususlar benim açımdan paylaşılabilir değil. Sorunuzu tek bir kelimeyle cevaplandırabilirim. Orada ne olduğu benim görev alanımı aşıyor.

Müvekkilimin şahitliğime dair gerçekleştirdiği atıf nedeniyle bundan imtina edemem. Ben o görüşmede bulundum ve o görüşmede Peker’in ifade ettiği biçimde gerçekleşti. Dahil olduğum husus soruşturmanın başından sonuna kadar. İfade alınmasının ardından savcı ile Peker’in gerçekleştirdiği konuşma.”