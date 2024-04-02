‘Seçimi kaybedeceğini anlayınca yakınlarını müdür yapmak istedi’

Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2024 - 04:00

Buna göre seçimin kaybedileceğinin anlaşılması üzerine Akyol, eşi ve birkaç arkadaşıyla dün erken saatlerde belediye binasına giderek mazbata verilmeden önce kendilerine yakın bazı partilileri, kovulmalarını zorlaştırmak için müdür yapmak istedi.

Cumhuriyet’e konuşan CHP seçim müşahiti avukat Pınar Beyazıt, “Bu iddiayı ilk duyduğumuzda ihtimal vermedik. Ancak bir süre sonra belediyenin insan kaynakları müdürü tarafından da müdür atamalarına ilişkin bilgilendirildik. İbrahim Büke’ye de müdür atamaları ve evrakların çalınmasıyla ilgili ihbar geldi. O da hemen harekete geçti” dedi.

‘KAMERALAR KAPALI’

İşlemler sırasında belediyedeki kameraların kapatıldığını belirten Beyazıt, “İçeriden ihale evrakları dahil olmak üzere kutu kutu, poşet poşet dosya ve evrak çıkarmışlar. Polis ile baskına gidildi. Muhammed Akyol kameraları kapattıranın kendisini olduğunu, belediye personeli Serkan Temel’e emri verdiğini itiraf etti. İfade için çağrıldı ama gelmeyi kabul etmedi” ifadelerini kullandı.

‘O SAATTE Mİ GİDİLİR’

İbrahim Büke ise şöyle konuştu:

“Kendilerine soruyoruz, bu kutularca, poşetlerce taşıdıkları eşyaların; şahsi eşyaları olduğunu söylüyorlar. Şahsi eşyanı toplamaya gecenin bir buçuğunda mı gidersin? Daha mazbata verilinceye değin belki bir hafta görevdeler. Kaldı ki Muhammed Akyol kendisi itiraf ediyor, kamerayı kapattırdım diye. Madem şahsi eşyalarınızı alıyorsunuz, madem dürüstsünüz, kamerayı neden kapatıyorsunuz?”