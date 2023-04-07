Bu kez Selvi Kılıçdaroğlu söz verdi
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı videoda ekonomik kriz nedeniyle yetersiz beslenmeye mahkum edilen çocuklar için sonuna kadar mücadele edeceğine 'söz' verdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video paylaştı.
"Bugün mutfağa ben el koydum” diyerek eşine göndermede bulunan Selvi Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda açlık çeken çocuklara dikkat çekti.
Her üç çocuktan birinin yatağa aç girdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Karnını doyuran da, doyuramayan da aslında yeterince beslenemiyor. Her 10 çocuktan 6’sı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor” ifadelerini kullandı.
Çocukların çektiği açlığı ve yetersiz beslenmeyi bitireceğine söz veren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Her 10 çocuktan 6’sı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor. Ben hem babaaane hem anneanneyim. Onlara her baktığımda ülkedeki tüm çocukları görüyorum. Torunlarım için ne istiyorsam ülkedeki tüm çocuklar için istiyorum. Hepsi bizim çocuklarımız.
Hepsi geleceğimiz. Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi doyana kadar her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım. Bu da benim size sözüm olsun."
Ben Kemal Bey kadar kameralara alışık değilim, ileride de kameraların önünde olmayacağım. Ama konuşmamız gereken ciddi bir mesele var. Bugün mutfaktan ben sesleniyorum. pic.twitter.com/YWpI6PgxDt— Selvi Kılıçdaroğlu (@Skilicdaroglu) April 7, 2023
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