Semanur'dan acı haber... Yaşam savaşını kaybetti!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 15:43

Güncelleme: 09.04.2024 - 15:43

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Dolmabahçe Caddesi üzerinde 18 Mart Pazartesi günü saat 02.10 sıralarında yaşanan kazada, Kuruçeşme’de garson olarak çalıştığı ünlü bir restorandan çıkan 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, 34 GDU 632 plakalı motosikletine binerek yola koyuldu.

Hacıoğlu, Dolmabahçe istikametine seyrettiği esnada 17 ST 964 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hacıoğlu yola savruldu. Kazayı gören çevredeki yurttaşlar bir yandan yardıma koşarken, bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yerde yatan yaralıya müdahalede bulundu.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYORDU!

İlk müdahalenin ardından ağır yaralı Hacıoğlu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu ve entübe edilen Semanur, yaklaşık 22 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan ailesi ve sözlüsünü yasa boğuldu.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Alpay Ö.’yü (47) gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan ve “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Alpay Ö. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan sürücü Alpay Ö.’nün yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan kaza anı ise, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araç yasak yerden “U” dönüşü yaptığı esnada motosikletli Semanur Hacıoğlu, araca yandan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Hacıoğlu yere düşerken, araç sürücüsü ise birkaç metre ilerleyip duruyor. Bir taksi sürücüsü ise, durup araçtan iniyor.