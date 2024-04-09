Semanur'dan acı haber... Yaşam savaşını kaybetti!

Dolmabahçe’de motosikletiyle seyrettiği esnada yasak yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan ve yoğun bakımda entübe edilen 25 yaşındaki Semanur, tedavi gördüğü hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 15:43
Semanur'dan acı haber... Yaşam savaşını kaybetti!
Abone Ol google-news

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Dolmabahçe Caddesi üzerinde 18 Mart Pazartesi günü saat 02.10 sıralarında yaşanan kazada, Kuruçeşme’de garson olarak çalıştığı ünlü bir restorandan çıkan 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, 34 GDU 632 plakalı motosikletine binerek yola koyuldu.

Hacıoğlu, Dolmabahçe istikametine seyrettiği esnada 17 ST 964 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hacıoğlu yola savruldu. Kazayı gören çevredeki yurttaşlar bir yandan yardıma koşarken, bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yerde yatan yaralıya müdahalede bulundu.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYORDU!

İlk müdahalenin ardından ağır yaralı Hacıoğlu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu ve entübe edilen Semanur, yaklaşık 22 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan ailesi ve sözlüsünü yasa boğuldu.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Alpay Ö.’yü (47) gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan ve “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Alpay Ö. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan sürücü Alpay Ö.’nün yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan kaza anı ise, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araç yasak yerden “U” dönüşü yaptığı esnada motosikletli Semanur Hacıoğlu, araca yandan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Hacıoğlu yere düşerken, araç sürücüsü ise birkaç metre ilerleyip duruyor. Bir taksi sürücüsü ise, durup araçtan iniyor.


araç haberleri beşiktaş haberleri Emniyet haberleri motosiklet haberleri Ölüm haberleri

İlgili Haberler

Kaza kurbanı olmuştu... Atv sürücüsü yaşam savaşını kaybetti!

Kaza kurbanı olmuştu... Atv sürücüsü yaşam savaşını kaybetti!
Burdur'da feci olay: Servis minibüsü 2 kez üzerinden geçti, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Burdur'da feci olay: Servis minibüsü 2 kez üzerinden geçti, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
Gece kulübü önünde vurulmuştu: Yaşam savaşını kaybetti

Gece kulübü önünde vurulmuştu: Yaşam savaşını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... AKP sonunda adım attı: İsrail'e ihracat kısıtlaması!

Son Dakika... AKP sonunda adım attı: İsrail'e ihracat kısıtlaması!
Ayça Ayşin Turan’dan ‘oje’ yorumu: ‘Sizin kız arkadaşınız…’

Ayça Ayşin Turan’dan ‘oje’ yorumu: ‘Sizin kız arkadaşınız…’
İsrail ile ticarete yönelik tepkilerin ardından: Hakan Fidan İsrail'e yönelik yeni tedbir kararları aldıklarını duyurdu

İsrail ile ticarete yönelik tepkilerin ardından: Hakan Fidan İsrail'e yönelik yeni tedbir kararları aldıklarını duyurdu
Hazar Ergüçlü’den ‘Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir’ itirafı!

Hazar Ergüçlü’den ‘Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir’ itirafı!
Süleymanpaşa ilçesinde mazbata krizi yaşandı: 'Listede kaydırma yapıldı'

Süleymanpaşa ilçesinde mazbata krizi yaşandı: 'Listede kaydırma yapıldı'
Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son dakika... YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı

Son dakika... YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
Vajina muayenesinde hamam böceği şoku!

Vajina muayenesinde hamam böceği şoku!