Pegasus yönetimi kaybetti sendika mücadelesi veren işçiler kazandı

Yayınlanma: 08.12.2023 - 16:30

Güncelleme: 08.12.2023 - 17:30

Hava yolu şirketi Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan şubesinde işçiler 2021 yılında ağır çalışma koşulları ve düşük ücretler nedeniyle DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütlendi.

İşçilerin örgütlendiği tarihte pandemi nedeniyle işten çıkarma yasağı vardı. Bu nedenle işçilere mobbing uygulanmaya başladı. Baskılara rağmen işçiler sendikalaşmaya devam etti.

TESPİT ETTİĞİNİ İŞTEN ATTI

İşten çıkarma yasağının kalktıktan sadece 1 gün sonra 2 Temmuz 2021 tarihinde ise Pegasus, Sabiha Gökçen Havalimanı Şubesi’ndeki sendikalaşan 40 işçiyi işten çıkardı. Sendikal haklarından vazgeçmeyen işçiler direnişe başladı. Havalimanında Nakliyat-İş Sendikası’nın organize ettiği basın açıklamaları ve eylemler düzenlendi. Pegasus geri adım atmadığı gibi işçilere baskıya devam etti.

İlk işten çıkarmanın ardından sendikal örgütlenmeyi engelleyemeyen Pegasus, Ağustos ayının ortasında sendikalı olduğunu tespit ettiği 11 işçiyi daha işten attı. Böylece işten çıkarılanların sayısı 51’e yükselirken daha sonra bu sayı 105 oldu.

12 MAAŞ TAZMİNAT VE İŞE İADE

İşçiler Pegasus’a karşı hukuk mücadelesi başlattı. İstanbul Anadolu Adliyesi 3. İş Mahkemesi’nde açılan işe iade davası Nisan 2022’de işçilerin lehine sonuçlandı. Mahkeme Pegasus’u sendikal tazminat ödemeye ve işçileri işe geri almaya mahkum etti.

Ancak firma kararı istinafa götürdü. Şirketin itirazı üzerine tekrar açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme Pegasus’u işçilere 12 maaş sendikal tazminat ödemeye mahkum ederken işçilerin işe iadesine karar verdi.