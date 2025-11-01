Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şener Şen, o haberlere tepki gösterdi... 'Yakında öldüm haberiniz var mı?'

Şener Şen, o haberlere tepki gösterdi... 'Yakında öldüm haberiniz var mı?'

1.11.2025 12:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şener Şen, o haberlere tepki gösterdi... 'Yakında öldüm haberiniz var mı?'

Hakkında çıkan 'öldü' haberlerine ilişkin sessizliğini bozan usta oyuncu Şener Şen, muhabire "Yakında öldüm haberiniz var mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Usta oyuncu Şener Şen, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

"DAHA EVVEL İKİ DEFA DAHA ÖLMÜŞTÜM..."

Şen, bir muhabire, "Yakında öldüm ondan haberiniz var mı? Daha evvel iki defa daha ölmüştüm. Bu üçüncü oldu" dedi.

Usta isim kendisine yöneltilen "Şu andaki oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Sağlıklı cevap verebilmek için bütün dizileri takip etmem lazım. Haksızlık olur. Ben de çok takip edemiyorum maalesef. Onun için bir şey diyemem. Çok yetenekli arkadaşlar var. İnandığım bir şey var. Proje iyi olursa oyuncu da iyi projede yeteneğini gösterebilir."

İlgili Konular: #oyuncu #Ölüm #Şener Şen

İlgili Haberler

Oyunu son kez sahnelenmişti: Şener Şen'den açıklama
Oyunu son kez sahnelenmişti: Şener Şen'den açıklama Usta oyuncu Şener Şen, 40 yıl sonra sahnelere 'Zengin Mutfağı' oyunu ile dönmüştü. Usta oyuncunun sahneleri artık bıraktığı iddiası kamuoyunda gündem olmuştu. Şener Şen, "Şimdi uzunca bir tatil zamanı... Yeni projelerde buluşmak dileğiyle" açıklaması yaptı.
43'üncü İsmail Dümbüllü Ödülü'nü Şener Şen aldı: ‘Tiyatro iyidir...’
43'üncü İsmail Dümbüllü Ödülü'nü Şener Şen aldı: ‘Tiyatro iyidir...’ Bu yıl 43’üncüsü düzenlenen Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) İsmail Dümbüllü Ödülü’ne tiyatro sanatçısı Şener Şen değer görüldü.
Şener Şen, Galatasaray Divan Üyesi oldu!
Şener Şen, Galatasaray Divan Üyesi oldu! Ünlü sanatçı Şener Şen, Galatasaray Kulübü Divan Üyesi oldu. Şen, kısa bir açıklama yaptı.