Şener Şen, o haberlere tepki gösterdi... 'Yakında öldüm haberiniz var mı?'

Usta oyuncu Şener Şen, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

"DAHA EVVEL İKİ DEFA DAHA ÖLMÜŞTÜM..."

Şen, bir muhabire, "Yakında öldüm ondan haberiniz var mı? Daha evvel iki defa daha ölmüştüm. Bu üçüncü oldu" dedi.

Usta isim kendisine yöneltilen "Şu andaki oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Sağlıklı cevap verebilmek için bütün dizileri takip etmem lazım. Haksızlık olur. Ben de çok takip edemiyorum maalesef. Onun için bir şey diyemem. Çok yetenekli arkadaşlar var. İnandığım bir şey var. Proje iyi olursa oyuncu da iyi projede yeteneğini gösterebilir."