Servis minibüsü devrildi: 3 kadın işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 3 kadın işçi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl'e bağlı Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Metal fabrikasına işçi taşıyan Nuri Çakmak yönetimindeki minibüs, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Kazada, araçta sıkışan İmran Gültekin (44), Ayşen Çetin (38) ve Dilek Tümer (55) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Nuri Çakmak'ın, cep telefonuyla görüntülü olarak aradığı yakınlarına kaza yaptığını, araçta önemli hasar olmadığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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