Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 15 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde Malkara'nın kırsal Çınarlıdere Mahallesi girişinde meydana geldi. Oğuzhan Pamuk yönetimindeki plakalı otomobil ile bir tekstil fabrikasının işçilerini taşıyan İbrahim Çalık yönetimindeki minibüs çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Oğuzhan Pamuk ile yanındaki Hüseyin Kokaş ve Kemal Özer ile minibüs sürücüsü İbrahim Çalık, işçiler Nuray Arıcı, Fatma Aydoğdu, Şükrü Selçuk Öztaş, Yeşim Karaca, Fatma Nur Kaçar, Bircan Demirci, Yaşariye Şirin, Elif Demir, Emine Karaca, Filiz Güngör ve Nevin Karabaş yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Oğuzhan Pamuk, buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Çağan Irmak'ın dizisine katılacak iki isim belli oldu
- AKP'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek
- La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda
- Dünya Ralli Şampiyonası'nda 'hibrit' dönem başlıyor
- Taksiciden otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidi
- Konyaspor Ahmet Çalık'ın ismini yaşatacak
- Korkunç kaza: İş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü
- 'Selfie'lerini sanal ortamda satan öğrenci milyoner oldu
- SBK davasının savcısı açıkladı
- Adnan Oktar'ın ismi geçiyordu: İstenen ceza belli oldu