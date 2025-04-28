Şikayetvar açıkladı... Evde ek iş vaadiyle dolandırıcılık: 33 binden fazla şikayet!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:09

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:09

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılar, evden çalışarak gelir elde etmek isteyen kullanıcıları sömürerek ciddi mağduriyetlere yol açıyor.

Özellikle Instagram ve Facebook üzerinden yayılan ilanlar; ‘Haftada 10 bin TL kazanç’, ‘Devlet destekli paketleme işi’ ve ‘Ev hanımlarına özel gelir fırsatı’ gibi vaatlerle dikkat çekiyor.

Şık görseller, kurumsal bir dil ve profesyonelce hazırlanmış içeriklerle oluşturulan bu sayfalar, kullanıcıları kayıt formu doldurmaya yönlendiriyor. T.C. kimlik numarası, adres ve IBAN bilgileri isteniyor. Başvurunun ardından ise kapora ödemesi talep ediliyor.

Platformdan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bu dolandırıcılık girişimlerinin neredeyse tamamı kapora ödemesiyle başlıyor. İlanlarda ‘başvurunuz onaylandı’ denilerek kullanıcıdan ortalama 550 TL kapora isteniyor. Ödeme yapıldıktan sonra ise kullanıcılar ya engelleniyor ya da ‘kargo ücreti, sigorta bedeli, vergi gideri ve depozito bedeli’ gibi yeni masraf kalemleri çıkarılıyor. Ödemeyi reddeden kullanıcılarsa bu kez ‘sözleşmede cayma bedeli var’ denilerek tehdit ediliyor. Şikayetlere göre talep edilen cayma bedelleri 15 bin TL’den başlayıp, 300 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bazı şikayetlerde, form doldurulurken verilen kimlik bilgileri kullanılarak kullanıcı adına hesap açıldığı da bildiriliyor. Kapora iadesi için daha yüksek bedeller istenmesi ve mağdurların tehdit edilmesi ise diğer dikkat çeken mağduriyetler arasında yer alıyor. Şikayetlerin yüzde 60’ı ödeme ve kapora taleplerini, yüzde 15’i tehdit ve baskı mesajlarını, yüzde 10’u ise kimlik hırsızlığı vakalarını kapsıyor. 2024 yaz aylarında zirveye ulaşan bu şikayetlere her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor.”

Platform dolandırılma yöntemlerini ve en çok şikayet edilen konuları şöyle sıraladı:

“Şikayetvar'a ulaşan kullanıcı yorumlarına göre bu dolandırıcılık yönteminde izlenen adımlar çoğunlukla benzer:

Instagram’da sahte ilan yayınlanıyor.

WhatsApp üzerinden iletişime geçiliyor.

Şahsi IBAN bilgisi veriliyor.

Ödeme yapıldıktan sonra kullanıcı engelleniyor.

Verilere göre dolandırıcılar, sayfalarında kurumsal bir izlenim oluştursa da ödeme talep ettiklerinde kullanıcıları şahsi IBAN hesaplarına yönlendiriyor, yorumları kapatıyor veya siliyor, sürekli ‘son gün’ ya da ‘son şans’ baskısıyla kullanıcıları ikna etmeye çalışıyor.

Şikayetvar, kullanıcıların bu tür dolandırıcılıklardan korunması için şu uyarılarda bulunuyor:

Hiçbir işveren, işe başlamadan para talep etmez.

Instagram ve WhatsApp üzerinden gelen teklifler büyük ölçüde güvenilir değildir.

Kimlik ve IBAN bilgileri paylaşılmadan önce şirketin varlığı e-Devlet, İŞKUR veya Ticaret Sicili üzerinden mutlaka kontrol edilmeli.

Dolandırıcılık durumunda polis ve savcılığa başvurulmalı, banka ile iletişime geçilmeli ve deneyimler Şikayetvar gibi platformlarda paylaşılmalı.”

Konuya dair Şikayetvar’a yansıyan bazı şikayetlerse şöyle belirtildi:

‘EK İŞ HAYALİM 18 BİN TL’LİK DOLANDIRICILIĞA DÖNÜŞTÜ’

“Evde ek iş olarak sabun, anahtarlık, toka ve çorap paketleme işleri için internet üzerinden başvuru yaptım. 450 TL kapora yatırdım, daha sonra kargo ücreti olarak 4 bin 752 TL yatırmamı ve 90 saniye içinde iade edileceğini söylediler. Onu da yatırdım, arkasından fatura bedeli olarak 13 bin 952 TL ücret çıkardılar. Yatıramayacağımı belirttim, daha öncesinden çıkacak ücretler hakkında bilgi vermediler. İmkanımın olmadığını belirttim. İş başvurusu sırasında adımı, soyadımı, ev adresimi, IBAN'ımı ve telefon numaramı içeren kişisel bilgilerimi gönderdim. Bu tarihten itibaren, kimlik ve kişisel bilgilerimle herhangi bir hesap açılırsa veya bir işlem yapılırsa, benim ıslak imzam ve rızam olmadan yapılan herhangi bir işlemden hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmediğimi belirtmek isterim.”

‘CAYMA BEDELİ OLARAK 84 BİN 770 TL TALEP ETTİLER’

“Instagram üzerinden gördüğüm evde sabun paketleme işi için WhatsApp üzerinden iletişime geçip bilgi almak istedim. İlk olarak kapora ücreti adı altında 500 TL yatırmam istendi. Hesaba 500 TL yatırdım. Yeni üye olduğum için kargo ücreti ödemesinin adres mesafesi gibi sebeplerle kargo ve gelir vergisi adı altında 3 bin TL yatırmam istendi. Bu paranın yatırdıktan 90 saniye sonra geri ödeneceği söylendi. Buna inanmayıp parayı yatıramadığımı söyledim, onlar da bana birilerinden borç almamı söylediler. Attığım paranın iadesini istedim. Bu aşamada ‘İş iptalinde yasal prosedür uygulanır. Sipariş verip iptal edemezsiniz. Verilen siparişleri teslim alıp teslim etmeniz gerekmektedir. Sonrasında işe devam etme zorunluluğu yoktur. Aksi takdirde tarafınıza cayma bedeli 84 bin 770 TL yansıtılmaktadır. Göndermiş olduğunuz 500 TL dekontundaki açıklama, ürün kodu olup sipariş vermiş olduğunuza dair kanıttır’ denildi. Benden habersiz adımı, soyadımı, adresimi ve telefonumu, IBAN bilgilerimi kullanarak yapılan ya da yapılacak olan hiçbir resmi işlemi, ticari amaçlı alım, satım, kira, kefil, kredi, borçlanma, ödeme, iş ortaklığı, anlaşma, sözleşme ve bütün resmi işlemleri asla onaylamıyorum, tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile hiçbir borcu kesinlikle kabul etmiyorum.”

‘450 TL KAPORA VERDİK, 178 BİN TL CAYMA BEDELİYLE TEHDİT EDİLDİK’

“Konya'da paketleme firmasına ait iş için ödediğimiz ön para 450 TL’nin iadesini istiyorum. Paketleme için yasal çalıştıklarını bildiren firma önce kaporayı alıp hemen arkasından 4 bin 720 TL kargo ücreti talep etti. Ayrıca bu ücreti ödeyemeyeceğimizi söylediğimizde yıllık 178 bin TL+KDV cayma bedeli ile avukata yönlendireceği tehdidini belirtti. 2 bin adet çorap faturası kesip Denizli’de bir arkadaşımıza gönderi oluşturmuşlar. Biz bu firmanın baskısından rahatsız olduk. Yanıltıcı tavrı hissettik. İnandırıcı gelmedi rahatsız olduk. Islak imzalı sözleşmemiz yok kurgu yaparak yanıltma peşindeler.”