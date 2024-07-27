Silahla havaya ateş edip sosyal medyada paylaştı

Gaziosmanpaşa'da silahla peş peşe havaya ateş eden bir kişi o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 15:09
Silahla havaya ateş edip sosyal medyada paylaştı
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Olay, Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi'nde önceki gece saatlerinde meydana geldi.

Peş peşe gelen silah seslerini duyan mahalle sakinleri, silahlı çatışma olduğunu düşünerek durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmada silahla havaya ateş edildiği tespit edildi.

Kısa bir süre sonra ise havaya ateş eden kişinin, o anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Polisin, o anları paylaşan kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

 

 

 

 


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