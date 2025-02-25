'Silahlı yağma suçu'ndan aranıyordu: Aydın'da yakalandı!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 15:46

Güncelleme: 25.02.2025 - 15:46

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. adlı şüpheli, Nazilli ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde yakalandı.

Şüpheli adli makamlarca tutuklanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



